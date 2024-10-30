Вампіри, Сімпсони, Йода та яйце павича: костюми на Геловін від зірок, які варто повторити

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада у світі відзначають Геловін або Вечір усіх святих. З року в рік цей день набирає популярності і в Україні.

ТаблоID підготував добірку найяскравіших образів від зірок, які можна повторити на Геловін 2024. Від вампірської класики до героїв фільмів – надихайтеся цікавими ідеями.

Кім Кардашян

Почнемо з найпопулярнішого – героїв кіно. Зірки часто перевтілюються в улюблені образи з комедій та ромкомів. Наприклад, минулого року світська левиця Кім Кардашян разом із донькою Норт показалися в образі героїнь з фільму "Безголові".

Зіркові образи на Геловін можуть бути досить неочікувані Фото: Facebook

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Кім стала головною героїнею Шер – приваблива, але дурненька донька адвоката, яка навчається у престижній американській школі. А Норт обрала для себе роль її подружки Діон.

Кайлі Дженнер

Кайлі та Кендалл Дженнер теж не відстають від своєї зіркової сестри і продемонстрували досить спекотні образи. Вони перевтілилися у лиходійок Шугар та Спайз з фільму "Бетмен назавжди" і немов Інь та Ян відзначили Геловін у 2023 році.

Свято Геловін вже давно набуло нових значень завдяки яскравим образам Фото: Instagram

Зверніть увагу на оригінальний макіяж Кайлі. Такі акценти доповнюють увесь образ.

Ларсен Томпсон

Не менш впізнаваний образ теж минулого року до Геловіна відтворила американська актриса і модель Ларсен Томпсон. Вона з’явилася у тій самій весільній сукні Сари Джессіки Паркер, в якій вона знімалася у серіалі "Секс і місто".

Цікавим доповненням став картатий плед позаду сукні Ларсен. Пишуть, що ця деталь – шана покійній дизайнерці Вів’єн Вествуд.

Джастін Тімберлейк

Співак Джастін Тімберлейк разом із дружиною-акторкою Джессікою Біл дуже творчо підійшли до святкування Геловіна у 2022 році. Вони теж вирішили перевтілитися у героїв, які знайомі кожному. Зірки на один вечір стали "мокрими бандитами" з фільму "Сам удома".

Як вам такі Геловін-образи? Фото: Instagram

Джастін обрав для себе образ Марві, який отримав праскою по обличчю. А Джессіка стала Гаррі та одягнула таку ж шапку і вбралася у пір’я.

Адель

Ніщо не зупинить Геловін, час якого настав. Навіть великий сольний концерт. Так, у 2023 році співачка Адель для свого шоу у Лас-Вегасі перевтілилася у Мортисію з фільму "Сімейка Адамсів". Зірка показалася на сцені у досить готичному образі. Вона зробила акцент на макіяжі – смокі-айз та одягнула довгу чорну перуку.

Хейлі Бібер

Американська модель Хейлі Бібер, яка у серпні цього року уперше стала мамою, у 2022-му втілювала класичний образ на Геловін і перетворювалася на вампіра. Розкуте вбрання Хейлі обрала від бренду Versace, але головний вампірський акцент був, звісно, на макіяжі.

Макіяж на Геловін може бути не завжди у темних відтінках Фото: Instagram

Накладні ікла та дзюрочка крові біля рота – чи не Джастіна вона вкусила?

Словом, беріть собі на замітку, як зробити класичний і простий образ на Геловін.

Гаррі Стайлз

Музикант Гаррі Стайлз відомий тим, що не слідує трендам, а відповідно створює їх самостійно. Так, у 2021 році він відзначав "Гаррівін" і провів однойменне шоу у США. Та найбільше прихильникам запам’ятався образ Стайлза – він перетворився на Дороті з "Чарівників країни Оз".

Геловін 2024 може пройти у таких образах, варто додати трохи уяви Фото: Instagram

Особливого шарму співаку додавали картатий бантик та рожеві щічки. Ну бо сукня чи спідниця для Гаррі – не є чимось новим.

Емілі Ратаковскі

Якщо маєте трохи часу, аби заморочитися з гримом – придивіться до образу Мардж Сімпсон, який у 2015 році втілила американська модель Емілі Ратаковскі. Вона повністю пофарбувала шкіру у жовтий та одягнула легендарну синю високу перуку. Щоправда Мардж віддавала перевагу червоним туфлям-човникам, але Емілі обрала підбори у своєму стилі.

Маска на Геловін не потрібна, якщо ти вся - маска Фото: Getty Images

Ліззо

Ще одну невмирущу класику у 2021 році на Геловін втілила реперка Ліззо. Вона приміряла на себе образ крихітки Йоди із "Зоряних війн". Це справжній витвір мистецтва, який створили за допомогою фантастичного гриму. Ну а вираз обличчя Ліззо говорить сам за себе.

Одного костюма замало - треба ще трохи акторської майстерності для повного втілення образу Фото: Instagram

Гайді Клум

Хочете, щоб ваш вихід точно запам’ятали, - зверніть увагу на образ німецької моделі Гайді Клум, який вона показала у 2023 році. Зірка приміряла на себе костюм павича, а от розкішний хвіст цього величного птаха імітували 10 людей позаду Гайді.

От такі цікаві костюми на Геловін можна повторити Фото: Getty Images

Цікаво, що не менш феєричним був вихід і чоловіка Клум – Тома Кауліца. Він з’явився у костюмі яйця.

Заначимо, що Гайді Клум має неофіційне звання "Королеви Геловіна" і вона вже склала свій ТОП костюмів до свята. Не відстає від неї й співачка Селена Гомес, яка зі своїм бойфрендом теж показала образ на Геловін 2024.