Булітко у мокрому платті попозувала для звабного відео у морських хвилях

Юлія Леськова - 3 серпня, 14:23
Вікторія Булітко показала кадри з відпочинку
Фото з Instagram Вікторії Булітко

Актриса "Дизель студіо" та співачка Вікторія Булітко показалася на відпочинку та зняла спокусливий ролик у морі.

Вікторія у чорній мінісукні зайшла у воду, дочекалася хвилі й на сповільнену зйомку махнула мокрим волоссям.

"Море", - коротко підписала кадри Вікторія.


Вікторія Булітко показала свій відпочинок

Вікторія звабливо махнула волоссям

Вікторія Булітко відпочиває на морі
Віка попозувала для спокусливого відео

Нагадаємо, якось Вікторія Булітко насмішила мережу спокусливим танцем.

Як відомо, минулого року Віка заручилася з музикантом та колегою по гурту METELyK Кирилом Поповичем. 

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