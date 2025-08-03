Булітко у мокрому платті попозувала для звабного відео у морських хвилях
Актриса "Дизель студіо" та співачка Вікторія Булітко показалася на відпочинку та зняла спокусливий ролик у морі.
Вікторія у чорній мінісукні зайшла у воду, дочекалася хвилі й на сповільнену зйомку махнула мокрим волоссям.
"Море", - коротко підписала кадри Вікторія.
Нагадаємо, якось Вікторія Булітко насмішила мережу спокусливим танцем.
Як відомо, минулого року Віка заручилася з музикантом та колегою по гурту METELyK Кирилом Поповичем.
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