Булітко у мокрому платті попозувала для звабного відео у морських хвилях

Фото з Instagram Вікторії Булітко

Актриса "Дизель студіо" та співачка Вікторія Булітко показалася на відпочинку та зняла спокусливий ролик у морі.

Вікторія у чорній мінісукні зайшла у воду, дочекалася хвилі й на сповільнену зйомку махнула мокрим волоссям.

"Море", - коротко підписала кадри Вікторія.

Вікторія звабливо махнула волоссям

Віка попозувала для спокусливого відео

Нагадаємо, якось Вікторія Булітко насмішила мережу спокусливим танцем.

Як відомо, минулого року Віка заручилася з музикантом та колегою по гурту METELyK Кирилом Поповичем.