"Досконала в усьому": син Бекхемів чуттєвими фото привітав дружину з ювілеєм

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружилися навесні 2022-го року Фото з Instagram Бекхема

9-го січня свій 30-ий день народження святкувала акторка Нікола Пельц, дружина старшого сина зіркового подружжя Бекхемів, Брукліна.

Для вітального допису в Instagram 25-річний молодик обрав три фото, на яких цілує кохану.

Свій допис Бруклін опублікував лише 10-го січня. Мабуть, напередодні не хотів жодної хвилинки уваги не відривати від іменинниці

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"Дорога Ніколо, з днем народження, мала, я буду коротенько, але хочу трохи написати про те, як сильно я тебе кохаю. Кілька років тому я попросив тебе вийти за мене, і то було найкраще рішення з усіх, що я колись приймав", - зазнався Бруклін.

Ніколі виповнилося 30 років

"Ти змушуєш мене усміхатися та сміятися, ти - найдивовижніша і найвродливіша людина, яку я знаю. Мені так пощастило мати змогу проводити кожен день із тобою, прокидатися поряд із тобою кожного ранку. Я люблю твою усмішку, твій сміх, твою пристрасть до роботи, твою любов до собак, просто люблю те, яка ти. Ти досконала в усьому. Я дуже сильно кохаю тебе, Ніколо", - написав Бекхем.

Син Бекхемів свою дружину вважає досконалою в усьому

Нагадаємо, торік Бруклін зізнавався, що завжди хотів стати молодим татом. Але вирішальний голос, коли заводити дітей, не за ним.

Як відомо, восени первісток Бекхемів, якого в мережі підколююють через те, що він, не маючи справжньої потреби працювати, "грається" в різні професії, презентував власний кулінарний бренд.