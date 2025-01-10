"Досконала в усьому": син Бекхемів чуттєвими фото привітав дружину з ювілеєм

10 січня, 13:30
Старший син Бекхемів

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц одружилися навесні 2022-го року

Фото з Instagram Бекхема

9-го січня свій 30-ий день народження святкувала акторка Нікола Пельц, дружина старшого сина зіркового подружжя Бекхемів, Брукліна.

Для вітального допису в Instagram 25-річний молодик обрав три фото, на яких цілує кохану.

Бруклін Бекхем і його дружина Нікола

Свій допис Бруклін опублікував лише 10-го січня. Мабуть, напередодні не хотів жодної хвилинки уваги не відривати від іменинниці


"Дорога Ніколо, з днем народження, мала, я буду коротенько, але хочу трохи написати про те, як сильно я тебе кохаю. Кілька років тому я попросив тебе вийти за мене, і то було найкраще рішення з усіх, що я колись приймав", - зазнався Бруклін.

Невістка Бекхемів

Ніколі виповнилося 30 років

"Ти змушуєш мене усміхатися та сміятися, ти - найдивовижніша і найвродливіша людина, яку я знаю. Мені так пощастило мати змогу проводити кожен день із тобою, прокидатися поряд із тобою кожного ранку. Я люблю твою усмішку, твій сміх, твою пристрасть до роботи, твою любов до собак, просто люблю те, яка ти. Ти досконала в усьому. Я дуже сильно кохаю тебе, Ніколо", - написав Бекхем.

Бруклін Бекхем і Нікола

Син Бекхемів свою дружину вважає досконалою в усьому

Нагадаємо, торік Бруклін зізнавався, що завжди хотів стати молодим татом. Але вирішальний голос, коли заводити дітей, не за ним.

Як відомо, восени первісток Бекхемів, якого в мережі підколююють через те, що він, не маючи справжньої потреби працювати, "грається" в різні професії, презентував власний кулінарний бренд.

Читайте також:

Первісток Бекхемів на відпочинку зацілував дружину та похизувався нею у бікіні. Фото

На 10 років старша, ще й копія Вікторії: нову подружку сина Бекхемів обговорюють у мережі. Фото

"Цілунки з Лондона": невістка Бекхемів здивувала новою зачіскою. Фото

"Зі своїм племінником": Лонгорія у домашньому спортлуці повчила первістка Бекхемів готувати мексиканську тостаду. Відео

Вікторія в міні та Харпер із голими плечима: Бекхеми в повному складі вишикувалися на тлі ялинки для святкового фото

бекхеми
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів