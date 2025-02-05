Схвалено свекрухою: Бекхем помилувалася 29-річною дівчиною сина в спідньому власного бренду. Фото

Якщо на початку стосунків свого молодшого сина Круза зі співачкою Джекі Апостел дизайнерка Вікторія Бекхем дійсно була не в захваті від їхньої 10-річної різниці в віці, то, схоже, зрештою змирилася і вподобала дівчину.

Фото її та подруги середнього сина Ромео, Кім Тернбулл Вікі опублікувала у своїх Insta-сторіс.

На знімку 29-річна Джекі вбрана в червоне мереживне спіднє, білий розчахнутий смокінг та брюки - все від Victoria Beckham. На 24-річній Кім теж VB: бодіс'ют, брюки і блейзер.

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Джекі та Кім попозували в луках від "свекрухи"

Як зазначає Daily Mail, лінк, який прикріпила до сторіс Бекхем, веде до розділу "Музи VB" на сайті бренду. Отже, саме музами дизайнерка вважає дівчат синів.

Вікторія Бекхем теж показалася в луці від VB

Як відомо, довго ходили чутки про те, що в 50-річної Вікі погані стосунки з невісткою, дружиною їхнього з Девідом старшого сина Брукліна, 30-річною Ніколою Пельтц. Але останнім часом вони демонструють цілковиту ідилію і навіть зізнаються в любові одна до одної.

Нагадаємо, своєю "музою номер один" Вікторія все-таки вважає 13-річну доньку Харпер.