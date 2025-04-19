Брежнєва у стильному кежуалі потусила з 24-річною дочкою на фестивалі Coachella у Каліфорнії. Фото

Фото з Instagram Віри Брежнєвої

Співачка Віра Брежнєва зі своєю старшою донькою Сонею Кіперман потусила на американському музичному фестивалі Coachella у Каліфорнії.

Зірка у своєму Instagram похвалилася фото та відео з популярного фесту.

43-річна зірка відвідала фестиваль у стильному кежуалі: вона одягнула короткий чорний топ, велосипедки. Поверх цього співачка накинула жовту картату сорочку. А образ доповнила капелюхом з широкими полями та ковбойськими чоботами.

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А от 24-річна Сара прийшла на фест у простій чорній сукні, доповнивши аутфіт срібними прикрасами.

"Відчуваєте цю атмосферу?" - поцікавилася Віра у шанувальників.

Брежнєва відвідала один з найвідоміших фестів світу музики

Здається, мати і донька відірвалися на повну під хіти популярних виконавців

Фото з Instagram Віри Брежнєвої

Віра підібрала для фестивалю відповідні луки

А ось лук співачки з іншою сорочкою і поясом

До речі, на початку березня Віра Брежнєва у стильному бургунді засвітилася на показі іменитого бренду.

Також співачка якось розповідала про головне табу у догляді за собою та назвала найдієвіший б'юті-засіб.