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Брежнєва у Парижі засвітила нову трендову зачіску. Фото

Карина Тімкова - 10 березня, 18:00

З приходом весни багато хто прагне змін, і Віра Брежнєва — не виняток. Співачка вирішила освіжити свій образ і зробила стильний чубчик, який підкреслив риси її обличчя.

Результатом свого експерименту 43-річна зірка поділилася в Instagram. На нових фото вона позувала у м'якому білому халаті в розкішному готелі у Парижі.

Образ доповнили витончені аксесуари — срібні сережки та браслет із коштовним камінням. Проте головною родзинкою зйомки став чубчик "шторка".

Віра Брежнєва у білому халаті посвітила новою зачіскою

Поки не ясно, чи Віра справді відрізала чубчик, чи він накладний

Фото @ig.arthur

Віра Брежнєва змінила стиль

Знаменитість показала новий імідж

Віра Брежнєва показала своє перевтілення

Усміхнена зірка відпочивала у люксовому паризькому готелі

Віра Брежнєва у халаті з новою стрижкою полежала на дивані

Брежнєва млосно попозувала на дивані

Віра Брежнєва продемонструвала нову зачіску

Останнім часом співачку все частіше можна побачити у самому серці Франції, де вона демонструє свій вишуканий смак

Віра Брежнєва у паризькому готелі показала новий чубчик

"Чудовий ранок", — зазначила вона під фото

Нещодавно Віра спеціально для ТаблоID розповіла про свій догляд та косметологічні процедури, якими була не задоволена. Також співачка поміркувала про відчуття свого віку й інтимне життя.

До речі, Брежнєва є справжньою любителькою моди. Вона вже з'являлася на модному подіуму та позувала для стильного зимового фотосету.

Нагадаємо, у зірки є двоє доньок: 15-річна Сара Кіперман і 23-річна Соня Кіперман.

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Віра Брежнєва
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