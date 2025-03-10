Брежнєва у Парижі засвітила нову трендову зачіску. Фото
З приходом весни багато хто прагне змін, і Віра Брежнєва — не виняток. Співачка вирішила освіжити свій образ і зробила стильний чубчик, який підкреслив риси її обличчя.
Результатом свого експерименту 43-річна зірка поділилася в Instagram. На нових фото вона позувала у м'якому білому халаті в розкішному готелі у Парижі.
Образ доповнили витончені аксесуари — срібні сережки та браслет із коштовним камінням. Проте головною родзинкою зйомки став чубчик "шторка".
Нещодавно Віра спеціально для ТаблоID розповіла про свій догляд та косметологічні процедури, якими була не задоволена. Також співачка поміркувала про відчуття свого віку й інтимне життя.
До речі, Брежнєва є справжньою любителькою моди. Вона вже з'являлася на модному подіуму та позувала для стильного зимового фотосету.
Нагадаємо, у зірки є двоє доньок: 15-річна Сара Кіперман і 23-річна Соня Кіперман.