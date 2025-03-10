Брежнєва у Парижі засвітила нову трендову зачіску. Фото

З приходом весни багато хто прагне змін, і Віра Брежнєва — не виняток. Співачка вирішила освіжити свій образ і зробила стильний чубчик, який підкреслив риси її обличчя.

Результатом свого експерименту 43-річна зірка поділилася в Instagram. На нових фото вона позувала у м'якому білому халаті в розкішному готелі у Парижі.

Образ доповнили витончені аксесуари — срібні сережки та браслет із коштовним камінням. Проте головною родзинкою зйомки став чубчик "шторка".

Поки не ясно, чи Віра справді відрізала чубчик, чи він накладний Фото @ig.arthur

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Усміхнена зірка відпочивала у люксовому паризькому готелі

Брежнєва млосно попозувала на дивані

Останнім часом співачку все частіше можна побачити у самому серці Франції, де вона демонструє свій вишуканий смак

"Чудовий ранок", — зазначила вона під фото

Нещодавно Віра спеціально для ТаблоID розповіла про свій догляд та косметологічні процедури, якими була не задоволена. Також співачка поміркувала про відчуття свого віку й інтимне життя.

До речі, Брежнєва є справжньою любителькою моди. Вона вже з'являлася на модному подіуму та позувала для стильного зимового фотосету.

Нагадаємо, у зірки є двоє доньок: 15-річна Сара Кіперман і 23-річна Соня Кіперман.