"Тепер знаю, що робити не треба": 43-річна VIRA Брежнєва про головне табу свого догляду, невдалу процедуру та найдієвіший б'юті-засіб
43-річна співачка VIRA або Віра Брежнєва - одна з тих жінок, яким вдається з віком виглядати лише більш гармонійно, природно і привабливо, не вдаючись до радикальних процедур і крайнощів у догляді.
Здоровий сон, регулярний спорт і збалансоване харчування - головні секрети Віри.
"Креми працюють, звісно, але потрібна хороша база", - каже виконавиця.
Однак без деяких засобів все ж таки не обходиться. Саме про них ТаблоID мав ексклюзивну нагоду розпитати артистку.
Як виявилося, найбільшим відкриття Віри у б'юті-сфері за останні роки стали вправи для постави та для шиї кожного ранку.
А своїм найдорожчим засобом для збереження краси Брежнєва назвала... якісний сон.
"Я завжди консультуюсь з професіоналами та відвідую декількох лікарів, перш ніж ухвалити рішення щодо будь-якої процедури. Моє головне табу – не змінювати себе до невпізнаваності", - наголосила Віра.
Утім, є в досвіді Брежнєвої і процедура, про яку вона пошкодувала.
"Близько 15 років тому я спробувала на собі деякі процедури, які, на жаль, не підійшли мені естетично – це були філери гіалуронової кислоти у шкіру та філери в губи. На щастя, це все можна було виправити, що я й зробила. Тепер знаю, що мені це робити не треба", - зізналася співачка.
До косметолога Віра навідується доволі часто.
"Я роблю різні процедури, які не можуть між собою перетинатися, їх не можна робити в один день та комбінувати. Тому три рази на місяць я відвідую косметолога та роблю три процедури у різний час", - каже вона.
На запитання про те, що змінилося з віком у її харчуванні і способі життя в цілому, Брежнєва зазначила:
"Я стала більш уважно ставитися до сну – це справжній must-have. Харчуюся збалансовано та зараз трохи більш інтуїтивно, намагаюся дотримуватися графіка і не їсти пізніше восьмої вечора. У моїй тарілці обов’язково присутні жири, білки та вуглеводи – без білку шкіра дуже псується. Стала більше любити себе".
Також Брежнєва розказала, як приводить себе в форму перед важливимим зйомками та подіями.
"Основний лайфхак перед важливою зйомкою – напередодні не їсти багато та пізно, краще щоб це була білкова їжа. Друге, це гарно виспатися. Можна зробити дві різні маски (ввечері та вранці). Якщо є можливість, сходити до косметолога на процедуру, яка не потребує тривалого відновлення, або на масаж обличчя та шийно-комірцевої зони. І, звісно, пити багато води та зберігати гарний внутрішній настрій – він передається через очі", - поділилася зірка.
Що ж до жінок, які її надихають, то це необов'язково знаменитості.
"Я просто надихаюся жінками. Неважливо, відомі вони чи ні. Якщо мені подобається, як жінка виглядає і як доглядає за собою, я цим надихаюсь. Мене надихають і мої подруги, і мій тренер – саме тому я займаюся спортом разом із нею", - підкреслила VIRA.
Наостанок ТаблоID попросив Брежнєву дати б'юті-пораду українським жінкам.
"Я не люблю радити, але можу поділитися своїм досвідом, тому що він у мене є. І цей досвід говорить, що все проходить – проходять різні ситуації, і краса проходить. Але внутрішній стан – це те, завдяки чому жінка випромінює красу, енергію і все інше. Тому важливо займатися собою і внутрішньо, і зовнішньо. Це взаємопов’язані речі: коли піклуєшся про себе зсередини, хочеться доглядати й за тілом. Ніхто не зробить цього за вас", - наголосила Віра.
Нагадаємо, також про секрети свого догляду ТаблоID розповідали модель Анна Андрес, телеведуча Іванна Онуфрійчук, співачка Мішель Андраде та міс Анна Неплях.