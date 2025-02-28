"Тепер знаю, що робити не треба": 43-річна VIRA Брежнєва про головне табу свого догляду, невдалу процедуру та найдієвіший б'юті-засіб

43-річна співачка VIRA або Віра Брежнєва - одна з тих жінок, яким вдається з віком виглядати лише більш гармонійно, природно і привабливо, не вдаючись до радикальних процедур і крайнощів у догляді.

Здоровий сон, регулярний спорт і збалансоване харчування - головні секрети Віри.

"Креми працюють, звісно, але потрібна хороша база", - каже виконавиця.

Однак без деяких засобів все ж таки не обходиться. Саме про них ТаблоID мав ексклюзивну нагоду розпитати артистку.

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Віра Брежнєва поділилася секретами своєї краси Усі фото з Instagram

Як виявилося, найбільшим відкриття Віри у б'юті-сфері за останні роки стали вправи для постави та для шиї кожного ранку.

А своїм найдорожчим засобом для збереження краси Брежнєва назвала... якісний сон.

"Я завжди консультуюсь з професіоналами та відвідую декількох лікарів, перш ніж ухвалити рішення щодо будь-якої процедури. Моє головне табу – не змінювати себе до невпізнаваності", - наголосила Віра.

Утім, є в досвіді Брежнєвої і процедура, про яку вона пошкодувала.

"Близько 15 років тому я спробувала на собі деякі процедури, які, на жаль, не підійшли мені естетично – це були філери гіалуронової кислоти у шкіру та філери в губи. На щастя, це все можна було виправити, що я й зробила. Тепер знаю, що мені це робити не треба", - зізналася співачка.

Найдешевшим засобом у косметичці Віри є гігієнічна помада для губ з аптеки

До косметолога Віра навідується доволі часто.

"Я роблю різні процедури, які не можуть між собою перетинатися, їх не можна робити в один день та комбінувати. Тому три рази на місяць я відвідую косметолога та роблю три процедури у різний час", - каже вона.

На запитання про те, що змінилося з віком у її харчуванні і способі життя в цілому, Брежнєва зазначила:

"Я стала більш уважно ставитися до сну – це справжній must-have. Харчуюся збалансовано та зараз трохи більш інтуїтивно, намагаюся дотримуватися графіка і не їсти пізніше восьмої вечора. У моїй тарілці обов’язково присутні жири, білки та вуглеводи – без білку шкіра дуже псується. Стала більше любити себе".

Сон, за словами співачки, - це найдієвіший спосіб зберегти красу і молодість

Також Брежнєва розказала, як приводить себе в форму перед важливимим зйомками та подіями.

"Основний лайфхак перед важливою зйомкою – напередодні не їсти багато та пізно, краще щоб це була білкова їжа. Друге, це гарно виспатися. Можна зробити дві різні маски (ввечері та вранці). Якщо є можливість, сходити до косметолога на процедуру, яка не потребує тривалого відновлення, або на масаж обличчя та шийно-комірцевої зони. І, звісно, пити багато води та зберігати гарний внутрішній настрій – він передається через очі", - поділилася зірка.

Зйомок у житті Віри дуже багато, тож вона добре знає, як до них підготуватися

Що ж до жінок, які її надихають, то це необов'язково знаменитості.

"Я просто надихаюся жінками. Неважливо, відомі вони чи ні. Якщо мені подобається, як жінка виглядає і як доглядає за собою, я цим надихаюсь. Мене надихають і мої подруги, і мій тренер – саме тому я займаюся спортом разом із нею", - підкреслила VIRA.

Наостанок ТаблоID попросив Брежнєву дати б'юті-пораду українським жінкам.

"Я не люблю радити, але можу поділитися своїм досвідом, тому що він у мене є. І цей досвід говорить, що все проходить – проходять різні ситуації, і краса проходить. Але внутрішній стан – це те, завдяки чому жінка випромінює красу, енергію і все інше. Тому важливо займатися собою і внутрішньо, і зовнішньо. Це взаємопов’язані речі: коли піклуєшся про себе зсередини, хочеться доглядати й за тілом. Ніхто не зробить цього за вас", - наголосила Віра.

"Стрес дуже запобігає старінню, тому що кортизол сильно впливає на весь організм і також на шкіру. Саме тому ми на KOOMA (digital-проєкт для саморозвитку жінок, створений за ініціативи Віри Брежнєвої - ред.) створюємо різні активності для відновлення та турботи про себе. На платформі зібрані всі мої знання, досвід та інструменти для покращення якості життя, трансформації та саморозвитку. Це моє бажання допомогти жінкам України в такий важкий час фокусуватися на собі та розвиватися, не губити себе", - підсумувала вона.

Нагадаємо, також про секрети свого догляду ТаблоID розповідали модель Анна Андрес, телеведуча Іванна Онуфрійчук, співачка Мішель Андраде та міс Анна Неплях.