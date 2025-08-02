Веселкова сукня, крила та торт з єдинорогом: дружина Зінченка похвалилася 4-річною дочкою у святковому образі

Фото з Instagram Влади Зінченко

Дружина футболіста Олександра Зінченка, блогерка та телеведуча Влада Зінченко похвалилася їхньою старшою донечкою Євою, яка днями відсвяткувала 4-річчя, у святковому образі.

Влада зазнімкувала дочку у повітряній веселковій сукні з крилами. Свій день народження дівчинка святкувала в образі єдинорога.

Крім того, зіркові батьки замовили для іменинниці торт з улюбленими казковими персонажами Єви.

"З днем народження, моя квіточка", - написала Зінченко.

Єва переодягнулася в улюбленого персонажа з нагоди свого дня народження

Ось таке тематичне свято влаштували батьки для маленької Єви

Фото з Instagram Влади Зінченко

Нагадаємо, у Влади та Олександра Зінченко є також молодша донька Лея. Дівчинці 1,5 року.

Подружжя частенько тішить своїх шанувальників сімейними портретами та розвагами.

Крім того, Влада та її старша донечка ще й справжні подружки. Вони разом відпочивали у Дубаї й наробила фото у купальниках.