Веселкова сукня, крила та торт з єдинорогом: дружина Зінченка похвалилася 4-річною дочкою у святковому образі

Юлія Леськова - 2 серпня, 10:52
Влада Зінченко з старшою донькою
Фото з Instagram Влади Зінченко

Дружина футболіста Олександра Зінченка, блогерка та телеведуча Влада Зінченко похвалилася їхньою старшою донечкою Євою, яка днями відсвяткувала 4-річчя, у святковому образі. 

Влада зазнімкувала дочку у повітряній веселковій сукні з крилами. Свій день народження дівчинка святкувала в образі єдинорога. 

Крім того, зіркові батьки замовили для іменинниці торт з улюбленими казковими персонажами Єви. 


"З днем народження, моя квіточка", - написала Зінченко. 

Донька Олександра та Влади Зінченко

Єва переодягнулася в улюбленого персонажа з нагоди свого дня народження

Донька Олександра Зінченка у святковому образі

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Старша донька футболіста Олександра Зінченка
Фото з Instagram Влади Зінченко

Нагадаємо, у Влади та Олександра Зінченко є також молодша донька Лея. Дівчинці 1,5 року. 

Подружжя частенько тішить своїх шанувальників сімейними портретами та розвагами. 

Крім того, Влада та її старша донечка ще й справжні подружки. Вони разом відпочивали у Дубаї й наробила фото у купальниках. 

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