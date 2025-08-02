Веселкова сукня, крила та торт з єдинорогом: дружина Зінченка похвалилася 4-річною дочкою у святковому образі
Дружина футболіста Олександра Зінченка, блогерка та телеведуча Влада Зінченко похвалилася їхньою старшою донечкою Євою, яка днями відсвяткувала 4-річчя, у святковому образі.
Влада зазнімкувала дочку у повітряній веселковій сукні з крилами. Свій день народження дівчинка святкувала в образі єдинорога.
Крім того, зіркові батьки замовили для іменинниці торт з улюбленими казковими персонажами Єви.
"З днем народження, моя квіточка", - написала Зінченко.
Нагадаємо, у Влади та Олександра Зінченко є також молодша донька Лея. Дівчинці 1,5 року.
Подружжя частенько тішить своїх шанувальників сімейними портретами та розвагами.
Крім того, Влада та її старша донечка ще й справжні подружки. Вони разом відпочивали у Дубаї й наробила фото у купальниках.
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