"Янгол": Зінченко привітав дочку з 4-річчям та показав ніжні фото з нею

Український футболіст, півзахисник і лівий захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко привітав свою старшу донечку Єву з днем народження. Їй виповнилося 4 роки.

В Instagram 28-річний спортсмен опублікував милі фотографії з первістком, дивуючися тому, як швидко виросла дівчинка.

"Час, зупинись хоч трохи. Дай насолодитись цим янголом якомога довше, який дарує тобі посмішку та щастя кожного разу, дивлячися на неї. Євуська, з днем народження тебе, рости щаслива і здорова", — написав він.

Який милий цілунок для донечки Фото instagram

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Як відомо, зі своєю дружиною, 29-річною блогеркою і телеведучою Владою Зінченко Олександр також виховує 1,5-річну Лею. Разом родина обожнює позувати для сімейних портретів та багато гуляти мальовничими містами.

А нещодавно обраниця Зінченка у компанії Єви їздила на веселий відпочинок в Дубай. Якось ТаблоID розповідав цікаві факти про стосунки зіркової пари.