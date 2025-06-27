Зінченко з дружиною помилувалися донечками у квіткових луках. Фото

Український футболіст, півзахисник і лівий захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко та його дружина, 29-річна блогерка і телеведуча Влада Зінченко замилували сімейним контентом.

В Instagram подружжя опублікувало результати нової фотосесії зі своїми донечками: 3,5-річною Євою і 1,5-річною Леєю. 28-річний футболіст позував у монохромній футболці й шортах, а його кохана у чорній сукенці.

Їхні дівчатка тим часом вбрались у ніжні спідниці та майки з квітковими візерунками. На знімках діти сидять на руках у мами і тата й гуляють з ними за ручки.

Пара злилася в милому цілунку Фото instagram

Родина виглядала стильно і гармонічно разом

Олександр не соромиться зізнатися, що він "фанат своїх доньок"

Єва доповнила свій образ яскравим намистом

Схоже, Лея була не в гарному гуморі

Сімейна усмішка для шанувальників

Днями уся родина показувалася в милих аутфітах на тлі водойми. Своїх нащадків Влада обожнює стильно вдягати і частенько подорожує з ними в теплі краї.

Нагадаємо, Зінченко з коханою і дочками нині мешкають у Великій Британії, звідки діляться побутовими й кумедними моментами. А якось ТаблоID оповідав історію кохання зіркового подружжя.