Дружина Зінченка з дочкою у купальниках попозували на пляжі в Дубаї. Фото

Карина Тімкова - 30 липня, 12:15

Дружина українського футболіста, півзахисника і лівого захисника лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка, 29-річна блогерка і телеведуча Влада Зінченко потішила кадрами з відпочинку зі своєю старшою дочкою, 4-річною Євою.

Мама з первістком їздили тільки вдвох релаксувати на пляжі у Дубай. На нових фото в Instagram вони позували у червоних купальниках на пісочку та зазнімкувалися в парних квіткових луках на камінці.

"Скопіювати і вставити", — написала Влада, натякаючи на чималу схожість зі своєю донечкою.

Дружина Зінченка з дочкою у купальниках попозувала на пляжі в Дубаї

Єва обожнює позувати для фото, повторюючи за мамою

Фото instagram

Дружина Зінченка у шортиках попозувала з дочкою на колінах

Донька і дружина футболіста ефектно зазнімкувалися серед тропічної природи

Дружина Зінченка з дочкою у квіткових луках попозували на пляжі

Влада у шортах похвалилася довгими ногами

Як відомо, зараз родина живе у Великій Британії, звідки ділиться своїми веселими буднями. Також Зінченки люблять влаштовувати собі милі фотосесії з доньками та позувати разом на тлі мальовничих краєвидів.

А ще Влада ділилася кадрами з відпочинку з їхньої молодшою дитиною, майже 2-річною Леєю.

До речі, якось ТаблоID детально описував романтичну історію кохання пари.

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