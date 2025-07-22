"Час, зупинись": Зінченко помилувалася 4-річною дочкою-випускницею

Старша дочка футболіста Олександра Зінченка Єва, якій зовсім скоро буде 4, святкує закінчення свого першого етапу навчання - дитячого садочку.

Фото випускниці у мантії і бонеті показала її мама, Влада Зінченко в Instagram.

"Час, зупинись", - підписала їх дружина Зінченко.

Єва Зінченко закінчила садочок і далі піде до школи

У серпні дівчинці виповниться лише 4 рочки

Як відомо, Зінченко грає за лондонський "Арсенал" і тому живе з родиною у Британії, а там діти ідуть в школу з 4 років.

Молодшій доньці подружжя Леї 2-го серпня виповниться 2 роки. Нещодавно Влада Зінченко показувала, як минула половина їхнього літа.