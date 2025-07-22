"Час, зупинись": Зінченко помилувалася 4-річною дочкою-випускницею

Тамара Кудрявченко - 22 липня, 16:00

Старша дочка футболіста Олександра Зінченка Єва, якій зовсім скоро буде 4, святкує закінчення свого першого етапу навчання - дитячого садочку. 

Фото випускниці у мантії і бонеті показала її мама, Влада Зінченко в Instagram. 

"Час, зупинись", - підписала їх дружина Зінченко. 

Старша донька Олександра Зінченка

Єва Зінченко закінчила садочок і далі піде до школи


У серпні дівчинці виповниться лише 4 рочки

У серпні дівчинці виповниться лише 4 рочки

Як відомо, Зінченко грає за лондонський "Арсенал" і тому живе з родиною у Британії, а там діти ідуть в школу з 4 років. 

Молодшій доньці подружжя Леї 2-го серпня виповниться 2 роки. Нещодавно Влада Зінченко показувала, як минула половина їхнього літа

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