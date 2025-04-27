"Велике щастя": Дантес заселфив цілунок із Кацуріною на тлі Карпат

Фото з Instagram Володимира Дантеса

Співак Володимир Дантес похвалився вихідними в горах та показав мальовничі кадри з маленької поїздки.

Володимир заселфився з коханою, дизайнеркою Дашою Кацуріною під час поцілунку на тлі гір, а також попозував на сходах.

"Велике щастя — мати можливість вирватися на уїк-енд із близькими. Карпати закохують щоразу: це цілюще повітря, гори, свійські тварини обабіч дороги, ніби вписані якимось загадковим митцем у цю дивовижну природу. І, звісно, — щасливі очі коханої з улюбленою посмішкою, яка не сходить із обличчя", - написав Дантес.

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Вова похвалився цілунком зі своєю коханою

Дантес помилувався Карпатами на сходах

Фото з Instagram Володимира Дантеса

Раніше свій цілунок з Володимиром Дантесом закарбувала у своїх соцмережах Даша Кацуріна.

До речі, Вова дуже добре потоваришував з дітьми Даші від шлюбу з Мішею Кацуріним. Якось Дантес розповідав, як розважає їх щоранку перед школою.