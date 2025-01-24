"Доросла дівчина досі самотня": Дантес чуттєво переспівав хіт Білик 1997-го року. Відео

Дантес порадував шанувальників несподіваною прем'єрою Кадр із відео

Співак Володимир Дантес запрем'єрив пісню, яку вже давно мріяв заспівати. Вийшла вона, коли він іще був хлопчаком. Ідеться про композицію Ірини Білик "Одинокая".

"Ця пісня вийшла 1997 році. Там юна інфантильна дівчина розповідає історію кохання. Я прочитав кліп і пісню, як звернення до самої себе в минулому. І, на жаль, доросла дівчина досі самотня", - написав Вова в Instagram.

Володимир давно мріяв заспівати "Одинокая"

"Дуже давно помітив, багато пісень "жіночих" у виконанні чоловіків виглядають більш драматично, бо додається інший бік. Додається конфлікт, з'являється той, хто ображає або, навпаки, вперше хто розуміє і через це ще більш закохується героїня. Я мріяв заспівати "Одинокая". Я обожнюю її. Думаю, ви відчуєте це. Якщо ви її не чули, заздрю. Бо ви це зробите вперше", - зізнався він.

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Нагадаємо, нещодавно співачка Маша Кондратенко переклала іншу дуже відому композицію Білик і ремікс на неї вони виконали вдвох. А торік Дантес та Jerry Heil записали спільний трек та зняли ностальгічний кліп.