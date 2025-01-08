Фабрика зірок, ДіО.фільми, шлюб із Дорофєєвою та роман із Кацуріною: цікаві факти з життя Володимира Дантеса

36-річний Володимир Дантес відомий широкому загалу ще з часів шоу "Фабрика зірок", а пісні дуету "ДіО.фільми" багато хто згадає й зараз. Його сольна кар’єра закріпила за ним популярність та статус одного з яскравих представників української маскультури.

Як загартовувався талант українського виконавця Дантеса? Яким був творчий шлях артиста? Та які події вирують в його особистому житті? Читайте далі у матеріалі ТаблоID.

Серйозна освіта

Володимир Гудков (справжнє ім’я артиста), народився у Харкові. Батьки Дантеса не були пов’язані зі сценою – тато Володимира був на той час міліціонером.

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З ранніх років майбутня зірка демонстрував свій хист до співу, тому батьки віддали його до хору. Але сам Вова Дантес не мріяв стати артистом, а хотів піти стежкою батька і працювати в правоохоронних органах.

Впізнаєте Дантеса? Ні? А це він у шкільні роки Фото з сайту Нового каналу

"В дитинстві я не думав бути на сцені, мені здавалося, що це взагалі нереально. Але я прагнув бути в центрі уваги", – ділився артист.

Після закінчення школи він вступив до музичного училища, де здобув освіту педагога з вокалу. Батьки наполягли, щоб Володимир отримав ще й вищу "серйозну" освіту. Тому він вступив на спеціальність "фінансове управління бізнесом" в НТУ "Харківський політехнічний інститут" та отримав диплом.

Уявляєте цього хлопця поліцейським чи фінансистом? Фото з Instagram

Після закінчення вишу Дантес не працював за спеціальністю, кілька разів міняв місця роботи, встиг спробувати себе барменом і навіть монтажником.

"Фабрика зірок" та "ДіО.фільми"

Творчий шлях Володимира розпочався з моменту участі в популярному на той час шоу "Фабрика зірок".

"Фабрика зірок" – це був прикол, довести, що там все куплено за гроші. Я випадково пройшов усі кастинги. Я працював влітку в Криму барменом і не збирався на другий тур. Мене брат із мамою посадили на потяг, адже, на їхню думку, неможливо було впустити таку можливість", – пригадував Дантес.

Кастинг проходив в одному харківському клубі, де співак підкорив суддів виконанням української народної пісні "Ой у полі три криниченьки". Талановитий та артистичний виступ відкрив перед хлопцем двері до шоубізу.

Український виконавець Дантес (псевдонім з’явився на "Фабриці") провів на шоу три місяці, дійшов до фіналу та підкорив публіку піснями "Конверт" та "Оля".

Участь в проєкті була справжнім випробуванням для артиста.

"Я був молодий, реаліті-шоу… Життя в павільйоні, без вікон, без годинників, без зв'язку - це був важкий іспит", - пригадував Дантес.

Саме там хлопець познайомився з Вадимом Олійником, з яким вони створили перспективний дует "ДіО.фільми" та стали переможцями "Фабрики зірок 2".

Продюсували дует Борис Бронштейн та Наталія Могилевська з продюсерським центром "Talant Group". З 2008 до 2014 рік Дантес та Олійник працювали пліч-о-пліч, але згодом розійшлися кожен своїм творчим шляхом.

Надя Дорофєєва

Майбутня пара познайомилася у 2011 році, у потягу, на якому прямували на фестиваль "Золотий грамофон".

"Ми були в одному купе, базікали, сміялися. Дантес на мене навіть не дивився. А коли я вийшла з купе, щоб трохи охолонути – в коридорі було прохолодно, – Вова вийшов слідом за мною і накинув мені на плечі свою куртку", – розповідала Надія.

Цьому фото вже майже 4 роки

Надія була в стосунках, а за Володимиром ходила слава ловеласа. Проте хімія між молодими артистами з’явилася одразу ж.

"Ми постояли в коридорі, потім ще побалакали з іншими, а коли я зібралася спати, Вова раптом відкрив двері мого купе, зайшов і сказав: "Я на тобі одружуся". І вийшов. Було приємно, але я не сприйняла його слова всерйоз. Чула, що він ловелас, крутив любов чи не з половиною музичної тусовки", – згадувала Дорофєєва.

Колись вони були однією з найяскравіших пар українського шоубізу Фото з сайту Karavan.ua

Після фестивалю пара постійно переписувалася, а коли повернулися в Київ, Надя розірвала стосунки з хлопцем і переїхала жити до Дантеса. У них була "божевільна любов", сповнена ревнощів та пристрасті. Володимир тричі освідчувався співачці, а через 4 роки, накопичивши грошей, молоді артисти зіграли пишне весілля у лавандовому стилі.

Обмін партнерами з Кацуріними

Після семи років шлюбу, у 2022 році, Дантес і Дорофєєва публічно заявили про розлучення. А через декілька днів стало відомо про розрив стосунків близьких друзів пари, рестораторів Міші та Даши Кацуріних. Незабаром ситуація стала ще цікавішою, коли Мішу та Надю помітили разом в обіймах в Барселоні

Раніше вони дружили парами, а потім просто помінялися партнерами

Ці чутки Володимир не коментував тоді, лише додав, що якщо це правда, то "придивиться до Даші". Через деякий час Дорофеєва офіційно підтвердила стосунки з Кацуріним, а Дантес і Кацуріна все частіше почали з’являтися в соцмережах один одного. Сам артист намагався з гумором ставитися до ситуації, яка склалася.

"Мені складно займатися сексом із дівчиною в одній кімнаті з дитиною мого найкращого друга, доки він тр*хає мою колишню дружину", – пожартував якось Володимир зі сцени.

Зараз у Вови доволі міцні стосунки з Дашею та її дітьми Фото з Instagram

Співак висловлювався, що не розуміє, коли і як зародилося кохання Наді та Міші, та вважає, що все відбувалося за його спиною.

У 2023 році Надя Дорофєєва та Міша Кацурін одружилися.

У свою чергу, 36-річний Володимир Дантес і 29-річна Даша Кацуріна будують стосунки та виховують двох дітей від шлюбу з Кацуріним – 3-річного Івана та 8-річну Олександру. Діти Дантеса обожнюють.

І Дантес, і Дорофєєва подружилися з дітьми Кацуріних

Кар’єра

Після співочої кар’єри Володимир Дантес спробував себе у ролі радіоведучого "Люкс.ФМ", а потім був постійним ведучим терепроєктів "Їжа, я люблю тебе", "Маленькі гіганти", "Ліга сміху", "Маскарад", "Я люблю Україну".

Також артист бере участь в YouTube-проєктах. Це і популяризація жанру стендап в "Stand up 380", і ініціатива з доставки авто для ЗСУ в "Мама, я ганяю тачки", а також проєкт "Будинок культури", знятий на деокупованих територіях.

Дантес бере участь у кількох проєктах одразу

Найбільш популярним шоу є "Пожежа" з Олексієм Дурнєвим, суть якого полягає у відповідях на незручні запитання разом із запрошеними гостями. У рамках цього проєкту Дантес і Дурнєв подорожують світом і збирають гроші на Сили оборони.

Цей дует не лише запалює зали, а й збирає кошти на ЗСУ

Пісні Дантес також не перестав випускати. Вони користуються популярністю та лунають на радіо. У 2023 році він випустив альбом "Кити" з хітами "Чуєш", "Бути з тобою" та "Колискова". Подейкували, перша пісня була присвячена Надії Дорофєєвій, як "крапка" у стосунках між ними, а у кліпі навіть знялася Даша Кацуріна.

Нещодавно Дантес і Соловій записали спільну композицію "Дівчина мила", ремейк на пісню "Прилетіла ластівочка" легендарного ансамблю ВІА "Водограй". А у кліпі відтворили вайб 70-х років та з’явилися в незвичному амплуа.

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