Остапчук привітав "свою принцесу" з 12-річчям її кумедним фото на підборах

Володимир Остапчук насмішив кумедним фото дочки на її 12-річчя Фото instagram

40-річний шоумен Володимир Остапчук привітав свою дочку Емілію від першої дружини Олени Войченко з днем народження. Їй виповнилося 12 років.

У своєму Instagram багатодітний батько опублікував знімок з професійної фотосесії, на якому дівчинка позувала у фатиновій сукні, тренчі та на підборах, що були їй завеликі. Поруч стояли пакети з продуктами, а в руках іменинниця тримала багет.

"Сьогодні у моєї принцеси день народження. Щасливого 12-річчя, Еміліє", — написав Вова під фото.

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Також до привітань приєдналася дружина шоумена, 24 річна Катерина. Вона показала фото іменинниці й звернулася до неї:

"Сьогодні в Емілії, доньки мого чоловіка та сестрички Тимофія, день народження — 12 років. Вітаю цю щиру і добру дівчинку".

Катя привітала сестру свого синочка з 12-річчям Фото instagram

Від ексдружини в Остапчука також є 7-річний син Еван. Нині діти з мамою живуть в Канаді. А не так давно стало відомо, скільки ведучий платить аліментів.

Нагадаємо, зараз Володимир одружений з Катериною, яка минулого грудня народила йому сина Тимофія. З хлопчиком парочка частенько показується на милих фото. Також молода мама розповідала про виховання своєї першої дитини.

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