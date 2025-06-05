Остапчук привітав "свою принцесу" з 12-річчям її кумедним фото на підборах
40-річний шоумен Володимир Остапчук привітав свою дочку Емілію від першої дружини Олени Войченко з днем народження. Їй виповнилося 12 років.
У своєму Instagram багатодітний батько опублікував знімок з професійної фотосесії, на якому дівчинка позувала у фатиновій сукні, тренчі та на підборах, що були їй завеликі. Поруч стояли пакети з продуктами, а в руках іменинниця тримала багет.
"Сьогодні у моєї принцеси день народження. Щасливого 12-річчя, Еміліє", — написав Вова під фото.
Також до привітань приєдналася дружина шоумена, 24 річна Катерина. Вона показала фото іменинниці й звернулася до неї:
"Сьогодні в Емілії, доньки мого чоловіка та сестрички Тимофія, день народження — 12 років. Вітаю цю щиру і добру дівчинку".
Від ексдружини в Остапчука також є 7-річний син Еван. Нині діти з мамою живуть в Канаді. А не так давно стало відомо, скільки ведучий платить аліментів.
Нагадаємо, зараз Володимир одружений з Катериною, яка минулого грудня народила йому сина Тимофія. З хлопчиком парочка частенько показується на милих фото. Також молода мама розповідала про виховання своєї першої дитини.
Якось ТаблоID детально описував бурхливі романи шоумена та два його розлучення.
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