"Це найкраща інвестиція": Остапчук у День батька поділився "згустком досвіду" з майбутніми татусями

Фото з Instagram Володимира Остапчука

Шоумен Володимир Остапчук, який має трьох дітей, у День батька поділився цінними порадами майбутнім татусям.

"Це не поради. Це згусток досвіду, який приходить тоді, коли вже трошки пізно, але ще не занадто пізно", - написав Вова.

За його словами, серед речей, які б він хотів знати раніше як батько, є пункт "Не міняти сім'ю на роботу".

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"Ти можеш купити статус, машину, аплодисменти — але ти ніколи не купиш любов. Немає дорослих дітей, які скажуть: Я нещасний, бо мій тато мало працював". А от ті, що скажуть "Тата ніколи не було вдома" — є. Будь поруч. Якомога більше. Це найкраща інвестиція", - зазначив Остапчук.

Остапчук поділився власним досвідом з майбутніми татусями

Шоумен також додав, що від дітей вдячності чекати не потрібно.

"Дитина не підійде і не скаже: "Дякую, що платиш за світло". Бо небу теж ніхто не дякує, що воно синє. Але вони все бачать. І пам’ятають", - сказав Володимир.

Зірка також зауважив, що з малечою потрібно бути добрими.

"Не правильним. Не "сильним". А добрим. Бо доброта — це не мʼякість. Це свідомий вибір сильної людини, яка не зловживає своєю силою", - пояснив він.

Володимир показав, як катає сина на спині

Остапчук ще порадив часто казати дітям про любов, бо це основа всього.

"Кажи, що любиш. Часто. Без "але", без умов, без "якщо ти добре поводишся". Любов — це не приз за хорошу поведінку. Це — основа всього", - наголосив шоумен.

Радить Вова не звинувачувати дитину, але вчити відповідальності.

"Провина паралізує. Відповідальність навпаки — дає силу. Бо коли ти "винен" — тебе карають. А коли "відповідальний" — ти сам приймаєш рішення, і сам їх розгрібаєш. Це і є зрілість", - додав він.

Скріншот з Instagram Володимира Остапчука

За його словами, дітям не потрібен ідеальний тато, їм потрібно, аби він був поруч.

"Бути батьком — це не роль. Це шлях. І навіть якщо ти помилився — повертайся. Діти не чекають ідеального тата. Вони чекають тата, який поруч", - підсумував Остапчук.

Нагадаємо, у Володимира Остапчука троє дітей: 12-річна Емілія та 7-річний Еван від першого шлюбу та 6-місячний Тимофій від шлюбу з Катериною Остапчук.

До речі, якось дружина шоумена розповідала, чому не просить його допомагати із сином та поміркувала про те, як суспільство створює байдужих татусів.