"Це найкраща інвестиція": Остапчук у День батька поділився "згустком досвіду" з майбутніми татусями
Шоумен Володимир Остапчук, який має трьох дітей, у День батька поділився цінними порадами майбутнім татусям.
"Це не поради. Це згусток досвіду, який приходить тоді, коли вже трошки пізно, але ще не занадто пізно", - написав Вова.
За його словами, серед речей, які б він хотів знати раніше як батько, є пункт "Не міняти сім'ю на роботу".
"Ти можеш купити статус, машину, аплодисменти — але ти ніколи не купиш любов. Немає дорослих дітей, які скажуть: Я нещасний, бо мій тато мало працював". А от ті, що скажуть "Тата ніколи не було вдома" — є. Будь поруч. Якомога більше. Це найкраща інвестиція", - зазначив Остапчук.
Шоумен також додав, що від дітей вдячності чекати не потрібно.
"Дитина не підійде і не скаже: "Дякую, що платиш за світло". Бо небу теж ніхто не дякує, що воно синє. Але вони все бачать. І пам’ятають", - сказав Володимир.
Зірка також зауважив, що з малечою потрібно бути добрими.
"Не правильним. Не "сильним". А добрим. Бо доброта — це не мʼякість. Це свідомий вибір сильної людини, яка не зловживає своєю силою", - пояснив він.
Остапчук ще порадив часто казати дітям про любов, бо це основа всього.
"Кажи, що любиш. Часто. Без "але", без умов, без "якщо ти добре поводишся". Любов — це не приз за хорошу поведінку. Це — основа всього", - наголосив шоумен.
Радить Вова не звинувачувати дитину, але вчити відповідальності.
"Провина паралізує. Відповідальність навпаки — дає силу. Бо коли ти "винен" — тебе карають. А коли "відповідальний" — ти сам приймаєш рішення, і сам їх розгрібаєш. Це і є зрілість", - додав він.
За його словами, дітям не потрібен ідеальний тато, їм потрібно, аби він був поруч.
"Бути батьком — це не роль. Це шлях. І навіть якщо ти помилився — повертайся. Діти не чекають ідеального тата. Вони чекають тата, який поруч", - підсумував Остапчук.
Нагадаємо, у Володимира Остапчука троє дітей: 12-річна Емілія та 7-річний Еван від першого шлюбу та 6-місячний Тимофій від шлюбу з Катериною Остапчук.
До речі, якось дружина шоумена розповідала, чому не просить його допомагати із сином та поміркувала про те, як суспільство створює байдужих татусів.