"Смак - ульот": Кацурін показав, як приготувати канапки з тартаром та коктейль із віскі

Фото з Instagram Міші Кацуріна

Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін поділився черговим рецептом вихідного дня. Він показав, як вдома приготувати смачний тартар та алкогольний коктейль.

Для приготування тартару вам знадобиться:

хліб бріош 1 слайс;

вершкове масло 1 ч.л;

яловича вирізка 100 гр;

свіжий огірок 50 гр;

кінза за смаком;

каперси 10 гр;

цибуля шалотт 10 гр;

цибуля шнітт на декор;

майонез 0.5 ч.л;

гірчиця міцна;

оливкова олія;

соус ворчестер;

соус соєвий;

соус табаско;

сіль та перець за смаком;

Кацурін розповів, що його дружина, співачка Надя Дорофєєва дуже любить тартар

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"Готуємо тартар! Дрібним кубиком нарізаємо всі інгредієнти, додаємо соуси та спеції за смаком, перемішуємо. Формуємо кнелю. Смажимо хліб з вершковим маслом до золотавої скоринки. На охолоджений, смажений бріош викладаємо кнелю з тартару, посипаємо цибулею шнітт та смакуємо", - пояснив Міша.

Міша запевняє, що приготувати тартар можна всього за пів години

Також Кацурін поділився рецептом коктейлю Ginger Monkey. Для нього потрібні:

віскі Monkey Shoulder 40 мл;

імбирний ель 120 мл;

долька апельсину;

лід.

"Змішуємо віскі та ель, додаємо лід, прикрашаємо апельсином. Все", - написав він.

"Смак - ульот", - написав Кацурін Скріншот з Instagram Міші Кацуріна

Ділитися рецептами на вихідні - вже традиція Міші Кацуріна. Він вчив підписників готувати соковиті котлети по-київськи, камамбер фрі й навіть пікантні крильця, як у KFC.