"Смак - ульот": Кацурін показав, як приготувати канапки з тартаром та коктейль із віскі
Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін поділився черговим рецептом вихідного дня. Він показав, як вдома приготувати смачний тартар та алкогольний коктейль.
Для приготування тартару вам знадобиться:
- хліб бріош 1 слайс;
- вершкове масло 1 ч.л;
- яловича вирізка 100 гр;
- свіжий огірок 50 гр;
- кінза за смаком;
- каперси 10 гр;
- цибуля шалотт 10 гр;
- цибуля шнітт на декор;
- майонез 0.5 ч.л;
- гірчиця міцна;
- оливкова олія;
- соус ворчестер;
- соус соєвий;
- соус табаско;
- сіль та перець за смаком;
"Готуємо тартар! Дрібним кубиком нарізаємо всі інгредієнти, додаємо соуси та спеції за смаком, перемішуємо. Формуємо кнелю. Смажимо хліб з вершковим маслом до золотавої скоринки. На охолоджений, смажений бріош викладаємо кнелю з тартару, посипаємо цибулею шнітт та смакуємо", - пояснив Міша.
Також Кацурін поділився рецептом коктейлю Ginger Monkey. Для нього потрібні:
- віскі Monkey Shoulder 40 мл;
- імбирний ель 120 мл;
- долька апельсину;
- лід.
"Змішуємо віскі та ель, додаємо лід, прикрашаємо апельсином. Все", - написав він.
Ділитися рецептами на вихідні - вже традиція Міші Кацуріна. Він вчив підписників готувати соковиті котлети по-київськи, камамбер фрі й навіть пікантні крильця, як у KFC.