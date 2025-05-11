"Смак - ульот": Кацурін показав, як приготувати канапки з тартаром та коктейль із віскі

Юлія Леськова - 11 травня, 11:15
Міша Кацурін показав, як готувати тартар
Фото з Instagram Міші Кацуріна

Ресторатор та food-блогер Міша Кацурін поділився черговим рецептом вихідного дня. Він показав, як вдома приготувати смачний тартар та алкогольний коктейль.

Для приготування тартару вам знадобиться:

  • хліб бріош 1 слайс;
  • вершкове масло 1 ч.л;
  • яловича вирізка 100 гр;
  • свіжий огірок 50 гр;
  • кінза за смаком;
  • каперси 10 гр;
  • цибуля шалотт 10 гр;
  • цибуля шнітт на декор;
  • майонез 0.5 ч.л;
  • гірчиця міцна;
  • оливкова олія;
  • соус ворчестер;
  • соус соєвий;
  • соус табаско;
  • сіль та перець за смаком;
Міша Кацурін приготував тартар

Кацурін розповів, що його дружина, співачка Надя Дорофєєва дуже любить тартар


"Готуємо тартар! Дрібним кубиком нарізаємо всі інгредієнти, додаємо соуси та спеції за смаком, перемішуємо. Формуємо кнелю. Смажимо хліб з вершковим маслом до золотавої скоринки. На охолоджений, смажений бріош викладаємо кнелю з тартару, посипаємо цибулею шнітт та смакуємо", - пояснив Міша.

Міша Кацурін показав рецепт канапки з тартаром

Міша запевняє, що приготувати тартар можна всього за пів години

Також Кацурін поділився рецептом коктейлю Ginger Monkey. Для нього потрібні:

  • віскі Monkey Shoulder 40 мл;
  • імбирний ель 120 мл;
  • долька апельсину;
  • лід.

"Змішуємо віскі та ель, додаємо лід, прикрашаємо апельсином. Все", - написав він. 

Кацурін показав рецепт коктейлю

"Смак - ульот", - написав Кацурін

Скріншот з Instagram Міші Кацуріна

Ділитися рецептами на вихідні - вже традиція Міші Кацуріна. Він вчив підписників готувати соковиті котлети по-київськи, камамбер фрі й навіть пікантні крильця, як у KFC. 

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