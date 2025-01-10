Зендея і Том Голланд заручилися: історія кохання зірок "Ейфорії" та "Людини-павука"

Зендея та Том Голланд – справжня іконічна пара сучасності. Їх стосунки "розпочалися" на екрані, але пізніше відтворилися у реальному житті.

Нещодавно стало відомо, що 28-річний Том Голанд освідчився 28-річній зірці "Ейфорії" Зендеї. На червоній доріжці "Золотого глобуса" 2025 актриса з’явилася з діамантовою каблучкою на підмізинному пальці лівої руки.

Про те, як розвивалися стосунки акторів, читайте далі в матеріалі ТаблоID.

Людина-павук і Ем-Джей

У 2016 році Том Голланд і Зендея отримали ролі в перезапуску франшизи про Людину-павука від Marvel. Актору дісталася головна роль - людини-павука, а актрисі – Ем-Джей, його подруги, котра пізніше стає любовним інтересом головного героя. Тут все і почалося.

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Стосунки пари почалися на знімальному майданчику, хоч і не одразу Кадр із фільму

Першу частину "Людина-павук: Повернення додому" почили знімати в червні 2016 рок, а в прокат вона вийшла у липні 2017 року. Тоді продюсерка фільму застерігала Тома Голланда і Зендею від стосунків на зйомках.

"Я відвела Тома і Зендею вбік, окремо, коли ми вперше проводили кастинг, і прочитала їм лекцію: не йдіть туди (у стосунки - ред.) – просто не йдіть. Постарайтеся не робити цього" – розповідала кінопродюсерка.

Але, як відомо, актори не дослухалися до поради.

Перші чутки про роман

Хімія між акторами на екрані провокувала чутки про те, що вони в романтичних стосунках. Але самі Голланд і Зендея тоді відкидали це та жартували.

У 2016-му колеги знялися разом для обкладинки The Hollywood Reporter і на фото виглядали як пара Фото з Instagram

Ба більше, у 2019-2020 роках вони, вірогідно зустрічалися з іншими людьми. Зендея була помічена зі своїм колегою по фільму "Ейфорія" Джейкобом Елорді, який поцілував її в голову, коли вони прогулювалися Нью-Йорком. Тим часом Голланд з'явився на публіці з британською акторкою Надею Паркс.

У 2017-му Голланд в Instagram привітав Зендею з 21-м днем народження. "Думаю про те, як би стати вищим. З днем народження, друже, сумую за тобою та вип'ю за тебе", - написав тоді Том Фото з Instagram

У 2018-му Том так само привітав подругу з днем народження і це стало його традицією Фото з Instagram

До цього моменту Зендея і Голанд поставали перед публікою не більше, ніж друзі та колеги по знімальному майданчику. А потім, влітку 2021, з'явилися фотографії, на яких вони цілуються в машині під час зупинки на червоному світлі. Фанати збожеволіліи, але офіційного підтвердження їхніх стосунків ще не було.

Початок стосунків

Восени 2021 у зірки "Людини-павука" Тома Холланда з’являється милий допис, приурочений до 25-річчя Зендеї. Він опублікував в Instagram ніжний знімок зі знімального майданчика. А у підписі написав: "Моя Ем-Джей, найщасливішого дня народження, подзвони мені, коли прокинешся".

Цим фото у 2021 Том фактично підтвредив, що вони з Зендеєю не просто друзі

Надалі актор продовжить виступати єдиним фронтом. У статті для GQ Холланд обговорював життя на публіці і натякнув на ті знімки, де він цілується з Зендеєю.

"Один з недоліків нашої слави полягає в тому, що ми більше не можемо контролювати приватність, і момент, який, як ви думаєте, відбувається між двома людьми, які дуже сильно кохають одне одного, тепер є спільним для всього світу. Я завжди був налаштований на те, щоб моє особисте життя залишалося приватним, тому що я і так ділюся більшою частиною свого життя зі світом. Ми відчували себе так, ніби нас пограбували", – ділився Том.

У 2021-му Голланд і Зендея позували на хіднику вже як пара Фото Getty Images

Заручини

Стосунки Зендеї і Тома Голанд розвивалися тихо. Пару часто бачать разом і помічають, що вони носять ініціали одне одного. Зендея – чарівний перстень з ініціалами коханого "TH", а Голанд – вишиту літеру "Z". Такі маленькі, інтимні жести говорять без слів.

Цим фото Голланд вітав кохану з днем народження у 2022-му Фото з Instagram

Зірка фільмів і серіалів Зендея і Том Голланд потерпають від зайвої уваги ЗМІ.

"Я не можу ні бути особистістю, не жити своїм життям і не кохати людину, яку кохаю. А також я маю контроль над тим, чим вирішу поділитися. Йдеться про те, щоб захищати свій спокій, дозволяти собі бути собою і не боятися жити. Ти не можеш ховатися. Це теж не весело. Зараз я усвідомлюю це більше, ніж будь-коли", – розповідала актриса.

Пара не дуже часто виходить на публіку разом Фото Getty Images

Відомо, що актори активно підтримують один одного. Зйомки в серіалі "Ейфорія", де Зендея грає наркозалежну Ру, були справжнім випробуванням для актриси. Проте Голланд був поряд. Подейкують, що він побував на знімальному майданчику понад 30 разів.

А нещодавно стало відомо, що, вірогідно, Зендея і Том Голланд заручилися, після того, як актриса з’явилася на "Золотому глобусі" з шикарною обручкою на тому самому пальці.

Закохані не коментували свої заручини, але Зендея на "Золотому глобусі" просто таки сяяла від щастя, як і її обручка на лівій руці Фото Getty Images

Інсайдери розповіли, що зірка "Людини-павука" Голланд зробив пропозицію Зендеї між Різдвом і Новим роком, в дуже інтимній обстановці, в одному з сімейних будинків Зендеї в Сполучених Штатах.

Діамант на підмізинному пальці актриси було неможливо не помітити Фото Getty Images

Весілля зіркова пара поки що не планує, бо обидва надто занурені у свої голлівудські проєкти і їм треба час.

Нагадаємо, нещодавно ТаблоID розповідав про лав сторі українських артистів Олену та Тараса Тополі. А також ми писали про шлюб і розлучення голлівудського актора Х'ю Джекмана.