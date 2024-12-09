27-річний шлюб та розлучення через зраду: що відомо про особисте життя 56-річного Х'ю Джекмана

Джекман здавався ідеальним чоловіком і сім'янином Фото з Instagram

Невдовзі після розлучення 56-річного голлівудського актора Х'ю Джекмана із 69-річною акторкою та продюсеркою Деборрою-ЛіФернесс почали з'являтися чутки про його романтичні стосунки з іншою зіркою Бродвею – заміжньою Саттон Фостер. Актори познайомилися під час зйомок мюзиклу "Музикант".

Казали, що Росомаха "був одержимий" Саттон з того моменту, як познайомився з нею і ходив за нею "наче цуцик".

Х’ю Джекмана вважали сімейною людиною, а Голлівуд не пам’ятає жодних романтичних скандалів, у які він міг "влипнути". Ба більше, до зустрічі зі своєю майбутньою дружиною Деборрою-Лі Фернес, Х'ю Джекман у молодості не мав жодних публічних стосунків.

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Як складалися стосунки Х’ю та Деб? Чи дійсно він її зраджував під час шлюбу? Та хто така Саттон Фостер? Давайте по порядку розберемо особисте життя Х’ю Джекмана.



Доленосна зустріч

Був 1995 рік, Х’ю Джекман щойно випустився з театральної школи та отримав першу велику роль в австралійському телешоу "Кореллі". Там на зйомках він зустрів своє перше кохання – Деборру-Лі Фернесс, котра грала головну роль.

"Деб була великою зіркою. Мене підвозять, а Деб сидить на передньому сидінні машини. Ніколи не забуду. Вона відстебнула ремінь безпеки, повернулася, простягнула руку, зняла сонцезахисні окуляри і сказала: "Привіт, я Деборра-Лі Фернесс, приємно познайомитися". – згадував Джекман.

Здавалося, вони завжди будуть разом Фото Getty Images

Актор довго ігнорував свою закоханість і навіть не розмовляв з Деб під час знімального процесу.

"Я зрозумів, що закохався у виконавицю головної ролі. Так не можна робити. Це непрофесійно і соромно", – ділився актор.

Тактика тотального ігнорування не дуже спрацювала, і через деякий час Деборра-Лі сама поцікавилася причиною поведінки Джекмана. Тоді актор зізнався, що закоханий і намагається це "пережити". Раптово акторка відповіла, що вона теж має почуття до нього.

"Я ніколи не думав, що вона відповість мені взаємністю". – зізнавався Х’ю Джекман.

Однак не все було так гладко. Через три тижні після знайомства з Х'ю Деборра-Лі почала сумніватися у стосунках зі своїм колегою, який був на 13 років молодший за неї, та кинула його. Але врешті чарівність Х'ю підкорила її, і вона все ж вирішила залишитися з ним.

Шлюб і спроби завести дітей

Після 11 місяців стосунків Х'ю Джекман і Деборра-Лі Фернесс обмінялися обітницями 11 квітня 1996 року під час зворушливої церемонії, що відбулася в церкві за межами Мельбурна. На момент одруження Х'ю було 27 років, а Деборрі - 40.

На обручках було особливе послання, написане санскритом:

"Om paramar to the mainamar,", що означає: "Ми присвячуємо наш союз великому джерелу".

Шлюб Деб із Х'ю тривав 27 років Фото з Instagram

Оскільки дружині Х’ю Джекмана було вже 40 років, пара почала одразу намагатися завести власних дітей. Але, на жаль, їх мріям не судилось здійснитися.

"Ми боролися. Кілька викиднів, ЕКЗ - це нелегко, особливо для Деб", - згадував Джекман в інтерв'ю журналу People.

Пізніше Х'ю розповів про цей досвід в шоу "Кеті" на каналі ABC.

"Очевидно, що ми намагалися, але у нас нічого не виходило, і це був важкий час. Я ніколи не забуду про це, про викидень... Це добре, що ми говоримо про це. Це більш поширене явище, і воно важке. Існує горе, через яке ви повинні пройти".

Прийомні діти

Пара поповнила свою родину у 2000 році, коли у них з’явився хлопчик на ім'я Оскар Максиміліан.

Зірка фільмів Х’ю Джекман розповідав, що усиновлення завжди було на порядку денному.

"Ми з Деб завжди хотіли усиновити дитину. Це завжди було в наших планах. Ми не знали, на якому етапі це станеться", – згадував актор.

Джекман і Фернесс з дітьми Авою та Оскаром Фото Getty Images

Біологічною матір'ю Оскара була молода жінка, котра залишалася з подружжям до народження сина. Актори були присутні на пологах. Джекман перерізав пуповину, а немовля поклали Деборрі одразу ж в руки.

У 2005 році пара стала батьками вдруге. Вони удочерили дівчинку Аву Еліот Джекман. Сам Х’ю ніколи не вважав своїх дітей прийомними і наголошував, що вони його рідні.

Розлучення

Стосунки Х’ю Джекмана та Деборри-Лі Фернес були прикладом для багатьох. Їхня зразкова на перший погляд пара виділялася серед інших голлівудських союзів. Усі свої перемоги актор завжди присвячував лише своїх коханій дружині. Наприклад, на церемонії Оскар він заспівав Деборрі імпровізовану серенаду.

До 25-ї річниці весілля Джекман поділився почуттями до своєї дружини в Instagram:

"Подружнє життя з тобою, Деб, таке ж природне, як дихання. Майже з моменту нашої зустрічі я знав, що наша доля — бути разом. За 25 років наше кохання стало ще глибшим — веселощі, хвилювання та пригоди стали ще більш захоплюючими. Я назавжди вдячний за те, що розділив нашу любов, наше життя — і нашу сім’ю разом. Ми тільки почали. Деб, я люблю тебе всім серцем!".

Ледь не кожну річницю Джекман вітав дружину у мережі та дякував їй за шлюб Фото Getty Images

На 27-му річницю актор знову подякував за все своїй дружині в Instagram та все що з нею пов’язано назвав "подарунком".

А трошки пізніше, цього ж року, зіркова пара офіційно заявила про розрив стосунків.

"Наша сім’я була і завжди буде нашим найвищим пріоритетом. Ми беремося за цю наступну главу з вдячністю, любов’ю та добротою", – прокоментував розлучення Х'ю Джекман.

Зрада

Повідомлення про роман Х’ю Джекмана та Саттон Фастер, який закрутився між ними під час участі в бродвейському мюзиклі "Музикант", почали з'являтися лише через кілька місяців після розлучення актора з Деборрою-Лі Фернесс. Однак лише після того, як у жовтні наступного року Фостер подала на розлучення зі своїм чоловіком Тедом Гріффіном, кількість чуток про їхнійроман сягнула рекордного рівня.

Згідно з плітками, роман Джекмана і Фостер почався під час роботи над їхнім бродвейським шоу і зрештою став причиною його розлучення з Фернесс. А Деборра-Лі була приголомшена зрадою Х’ю Джекмана.

Саттон Фостер молодша за Джекмана на 7 років Фото Getty Images

Як повідомляється, Джекман і Фостер досі разом після початку їхнього роману у 2022 році. Однак вони не афішують свої стосунки і не були помічені разом з моменту закінчення їхнього бродвейського шоу в січні 2023 року. Після цього, за чутками, актора бачили біля апартаментів Саттон Фостер у Нью-Йорку.

Саттон та Х’ю, незважаючи на палкі почуття, схоже, прагнуть залишати подробиці свого роману у таємниці та не дають жодних коментарів.

"Вони роблять все можливе, щоб приховати це, але це загальновідомо". – повідомляє Mirror US.

Це колишнє подружжя на минулорічному Met Gala. Якщо вірити чутками, Джекман уже тоді мав роман на стороні Фото з Instagram

Тим часом, ще один інсайдер розповів ЗМІ, кого, крім самого Джекмана, Фернесс вважає зрадниками. Мова йде про найближчих друзів актора - зіркове подружжя Раяна Рейнолдса та Блейк Лайвлі. Вони начебто знали про стосунки Х'ю з Саттон, але тримали це в секреті від Деборри-Лі.

За даними джерел, Рейнолдс і його дружина знали про зраду Джекмана, але не казали про це Фернесс, і тому зараз вона вважає їх зрадниками Фото з Instagram

Тож продовжуємо слідкувати за розвитком історії цих стосунків, які виявилися зовсім не ідеальними, як всі вважали багато років. А поки пропонуємо почитати про історії кохання ще однієї голлівудської пари - Майкла Дугласа та Кетрін Зети-Джонс.