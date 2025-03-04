Балеткор, горошок, шкіряні та сірі: 10 трендових спідниць весни 2025
Хоч березень поки не квапиться балувати нас теплом, весняний настрій упевнено вривається в повсякдення та викликає бажання змінити теплі речі на легкі і романтичні, зокрема, спідниці.
ТаблоID вже збирав найактуальніші тренди весни 2025. А на додачу до цього розібрався, які модні спідниці повинні бути у весняному гардеробі. Від прозорих та обʼємних до плісированих і шкіряних – у 2025 році є чимало варіантів на будь-який смак.
Обʼємні
Об’ємні спідниці міді і максі продовжують займати передові позиції в трендах весни 2025. Вони характеризується широкими лініями та королівським кроєм. Такий варіант додає своєрідної повітряності образу у поєднанні з розстібнутою сорочкою чи вкороченим топом.
Сірі
Минулорічні колекції певних дизайнерів створили усі умови для домінування сірого кольору в світі моди. А особливо це стосується спідниць цього кольору у поєднанні з яскравим трикотажем, жакетами та верхнім одягом з грубої натуральної шкіри. Таким чином, колись нудний сірий буквально заграв новими фарбами.
Плісировані
Грайливі складки продовжують бути в тренді, а це означає, що спідниці плісе варто включити до свого гардеробу цього сезону. Можна обрати міні, міді чи максі варіанти. Також актуальними будуть асиметричні з так званими плісированими вставками.
Бахрома і текстури
У всіх колекціях 2025 панували текстури: хутряні вставки, паєтки, детальні техніки драпірування, 3D-вишивка і бахрома. Хоча ці матеріали були використані на всіх видах одягу, проте саме спідниці були у центрі уваги.
Ще одне відродження давніх форм – подовжені спідниці з бахромою. Вони дещо нагадують стиль бохо і одразу відкидають на десяток років назад, але цим варіантам точно можна дати шанс.
Шкіряні
Шкіряні спідниці завжди були базою осінньо-зимового гардеробу і повсякчас поверталися до нього у різних варіаціях. Навесні цю річ теж можна інтегрувати до свого образу, звернувши увагу на коротку довжину.
Також можна видихнути з полегшенням у питаннях кольору – актуальними будуть будь-які відтінки та текстури.
Міні
Навесні дуже хочеться звільнити ніжки від теплого одягу і саме тому на допомогу приходить міні спідниця. Особливо популярними цьогоріч є пачки. Балеткор (одяг у балетній естетиці) не планує нас залишати й надалі.
Складають компанію у розділі "міні" так звані спідниці-хмаринки. Ви впізнаєте їх за ультракороткою довжиною. Перевага такого одягу в тому, що його можна поєднувати з абсолютно будь-яким верхом.
Міді та максі
На противагу коротким формам навесні 2025 приходять і подовжені варіанти. Можна обирати класичні спідниці прямого крою. Або звернути увагу на більш цікаві варіанти із розрізом спереду.
Напівпрозорі
Тенденція на прозорість одягу панує в моді вже кілька сезонів поспіль, але дизайнери не просто схиляються до неї у сезоні весна-літо 2025 - вони створюють цілі колекції на основі невагомих тканин.
Деякі модні будинки представили легкі напівпрозорі спідниці, що розвіюються від найменшого вітру і створюють ефемерне відчуття.
Обирати можна будь-яку довжину, як і колір чи матеріал. А поєднувати образ варто з футболками, принтами чи вінтажними речами.
В горошок
Горошок або ж polka dot - класика моди, але кожні кілька років один-два дизайнери придумують нові ітерації, які піднімають цьому принту рейтинг популярності.
У трендах весни 2025 домінуватимуть прозорі тканини та довжина міді, котрі надають свіжий погляд на вічний принт.
А-силует
Спідниці А-силуету в моді вже кілька сезонів поспіль. Цього року актуальними як ніколи будуть спідниці довжиною до коліна. Варіацій - безліч, можна знайти варіант для унікальних стильових уподобань кожної людини - від яскраво-помаранчевого або синього до приглушеного темно-синього або чорного.
Нагадаємо, що ТаблоID регулярно піклується про ваш гардероб. Обирайте трендовий весняний верхній одяг, актуальне взуття і наймодніші прикраси.