Балеткор, горошок, шкіряні та сірі: 10 трендових спідниць весни 2025

Хоч березень поки не квапиться балувати нас теплом, весняний настрій упевнено вривається в повсякдення та викликає бажання змінити теплі речі на легкі і романтичні, зокрема, спідниці.

ТаблоID вже збирав найактуальніші тренди весни 2025. А на додачу до цього розібрався, які модні спідниці повинні бути у весняному гардеробі. Від прозорих та обʼємних до плісированих і шкіряних – у 2025 році є чимало варіантів на будь-який смак.

Обʼємні

Об’ємні спідниці міді і максі продовжують займати передові позиції в трендах весни 2025. Вони характеризується широкими лініями та королівським кроєм. Такий варіант додає своєрідної повітряності образу у поєднанні з розстібнутою сорочкою чи вкороченим топом.

А у поєднанні з тредовими кросівками буде по максимуму модний лук Фото з Instagram

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Сірі

Минулорічні колекції певних дизайнерів створили усі умови для домінування сірого кольору в світі моди. А особливо це стосується спідниць цього кольору у поєднанні з яскравим трикотажем, жакетами та верхнім одягом з грубої натуральної шкіри. Таким чином, колись нудний сірий буквально заграв новими фарбами.

Ніколи ще сірі спідниці не були такими актуальними і свіжими Фото з Instagram

Плісировані

Грайливі складки продовжують бути в тренді, а це означає, що спідниці плісе варто включити до свого гардеробу цього сезону. Можна обрати міні, міді чи максі варіанти. Також актуальними будуть асиметричні з так званими плісированими вставками.

А в тредовому сірому кольорі буде вдвічі стильно Фото з Instagram

Міні спідниця в складки формує образ блогерки Тані Парфільєвої Фото: Instagram

Бахрома і текстури

У всіх колекціях 2025 панували текстури: хутряні вставки, паєтки, детальні техніки драпірування, 3D-вишивка і бахрома. Хоча ці матеріали були використані на всіх видах одягу, проте саме спідниці були у центрі уваги.

Стиль бохо продовжує набирати обертів Фото з Instagram

Ще одне відродження давніх форм – подовжені спідниці з бахромою. Вони дещо нагадують стиль бохо і одразу відкидають на десяток років назад, але цим варіантам точно можна дати шанс.

Торочки можуть бути різних форм Фото: Instagram

Шкіряні

Шкіряні спідниці завжди були базою осінньо-зимового гардеробу і повсякчас поверталися до нього у різних варіаціях. Навесні цю річ теж можна інтегрувати до свого образу, звернувши увагу на коротку довжину.

Шкіряна спідниця сезону весна 2025 точно має бути у гардеробі Фото: Instagram Anine Bing

Також можна видихнути з полегшенням у питаннях кольору – актуальними будуть будь-які відтінки та текстури.

Стилістка Маргарита Мурадова обирає шкіряний total look у цікавих кольорах Фото з Instagram

Міні

Навесні дуже хочеться звільнити ніжки від теплого одягу і саме тому на допомогу приходить міні спідниця. Особливо популярними цьогоріч є пачки. Балеткор (одяг у балетній естетиці) не планує нас залишати й надалі.

Складають компанію у розділі "міні" так звані спідниці-хмаринки. Ви впізнаєте їх за ультракороткою довжиною. Перевага такого одягу в тому, що його можна поєднувати з абсолютно будь-яким верхом.

Міні спідниця зі складками цікаво доповнить образ Фото: Instagram Маргарити Мурадової

Міді та максі

На противагу коротким формам навесні 2025 приходять і подовжені варіанти. Можна обирати класичні спідниці прямого крою. Або звернути увагу на більш цікаві варіанти із розрізом спереду.

Спідниця з розрізом спереду і гольфи - оригінальна варіація весняного луку Фото: Instagram Тані Пренткович

Напівпрозорі

Тенденція на прозорість одягу панує в моді вже кілька сезонів поспіль, але дизайнери не просто схиляються до неї у сезоні весна-літо 2025 - вони створюють цілі колекції на основі невагомих тканин.

Деякі модні будинки представили легкі напівпрозорі спідниці, що розвіюються від найменшого вітру і створюють ефемерне відчуття.

Варіант для сміливих Фото з сайту Tibi

Може й не так практично, але 100% сексі. Це можна побачити на прикладі блогерки Саши Бо Фото з Instagram

Обирати можна будь-яку довжину, як і колір чи матеріал. А поєднувати образ варто з футболками, принтами чи вінтажними речами.

В горошок

Горошок або ж polka dot - класика моди, але кожні кілька років один-два дизайнери придумують нові ітерації, які піднімають цьому принту рейтинг популярності.

У трендах весни 2025 домінуватимуть прозорі тканини та довжина міді, котрі надають свіжий погляд на вічний принт.





Горошок - вічна класика Фото з Instagram

А-силует

Спідниці А-силуету в моді вже кілька сезонів поспіль. Цього року актуальними як ніколи будуть спідниці довжиною до коліна. Варіацій - безліч, можна знайти варіант для унікальних стильових уподобань кожної людини - від яскраво-помаранчевого або синього до приглушеного темно-синього або чорного.





Помаранчевий - хіт сезону Фото з Instagram

Нагадаємо, що ТаблоID регулярно піклується про ваш гардероб. Обирайте трендовий весняний верхній одяг, актуальне взуття і наймодніші прикраси.