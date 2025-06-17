"Більше, ніж сенс життя": донька Суркіса привітала його онука з півріччям теплими сімейними фото

Молодша донька власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса, Яна Суркіс, яка у грудні минулого року вперше стала мамою, привітала сина з дорослішанням.

Мама запостила спільні фото з 6-місячним Олександром і зізналася йому у любові.

"Півроку найбільшої любові. Ти більше ніж сенс життя", - написала Яна.

Батько хлопця - гравець київського "Динамо" Крістіан Біловар Фото з Instagram

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Нагадаємо, про свій шлюб зі спортсменом Яна повідомила на їхню першу річницю. Новоспечена мама не приховувала свою вагітність, ба більше, влаштовувала чимало зйомок, показуючи животик.

Цікаво, що Яна стала мамою у свій день 23-ий народження.