"Більше, ніж сенс життя": донька Суркіса привітала його онука з півріччям теплими сімейними фото

Марія Мельник - 17 червня, 14:20

Молодша донька власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса, Яна Суркіс, яка у грудні минулого року вперше стала мамою, привітала сина з дорослішанням.

Мама запостила спільні фото з 6-місячним Олександром і зізналася йому у любові.

"Півроку найбільшої любові. Ти більше ніж сенс життя", - написала Яна.

Син Суркіс і Біловара
Батько хлопця - гравець київського "Динамо" Крістіан Біловар
Фото з Instagram

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Малий з дідусем

Малий з дідусем

Олександр
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Мама з Сашком знаходять час побешкетувати

Нагадаємо, про свій шлюб зі спортсменом Яна повідомила на їхню першу річницю. Новоспечена мама не приховувала свою вагітність, ба більше, влаштовувала чимало зйомок, показуючи животик.

Цікаво, що Яна стала мамою у свій день 23-ий народження.

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