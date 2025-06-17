"Більше, ніж сенс життя": донька Суркіса привітала його онука з півріччям теплими сімейними фото
Молодша донька власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса, Яна Суркіс, яка у грудні минулого року вперше стала мамою, привітала сина з дорослішанням.
Мама запостила спільні фото з 6-місячним Олександром і зізналася йому у любові.
"Півроку найбільшої любові. Ти більше ніж сенс життя", - написала Яна.
Нагадаємо, про свій шлюб зі спортсменом Яна повідомила на їхню першу річницю. Новоспечена мама не приховувала свою вагітність, ба більше, влаштовувала чимало зйомок, показуючи животик.
Цікаво, що Яна стала мамою у свій день 23-ий народження.
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