Детокс та жодних правил харчування: мама трьох Юрушева вразила пресом та перелічила секрети стрункості

37-річна бізнеследі Єлизавета Юрушева похизувалася худорлявістю у червоному луці.

У своєму Instagram мама трьох дітей розкрила секрет свого вигляду, який не змінюється протягом років.

"Ніякого алкоголю – я не п’ю вже 5 років. Чесно, це одне з найкращих рішень для моєї енергії та шкіри. І ще: я взагалі не п’ю каву. Регулярний спорт – зараз це пілатес 3 рази на тиждень + 10 хвилин вдома, коли є час", - зауважила дружина Олександра Скічка.

"Я не ідеальна, але регулярність – це головне! Бути активною – ходжу пішки, коли тільки можливо, навіть попри постійне водіння. Паркуюсь далі, обираю сходи, або швидко проходжусь, коли маю вільну хвилину", - зазначила вона.

Цікаво, що в коментарях багато фолловерів були занепокоєні занадто худим тілом жінки

"Жодних харчових обмежень – обожнюю картоплю фрі, шоколад, круасани – о так! Просто стежу за порціями. Нічого собі не забороняю, і нарешті почала їсти салати! Детокс раз на сезон – проходжу професійні програми детоксу в б'юті-центрах. Це допомагає перезавантажити організм і відчути себе здоровішою. Позитивне мислення – воно змінює все. Навіть у хаотичні дні намагаюся зосередитись на тому, що можу зробити, а не на тому, що не можу", - порадила вона.

Чи відмовились би ви від кави і алкоголю заради такого пресу?

Нагадаємо, колишній голова Черкаської ОДА Олександр Скічко і Юрушева у шлюбі вже понад сім років. Подружжя виховує 17-річного Даніеля, 10-річну Наталію та 3-річну Анну.

У свій день народження Єлизавета розказала, як стала впевненою і розслабленою.