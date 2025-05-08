"Так багато всього відбулося": Юрушева поділилася теплими фотоспогадами про поїздку з доньками до України

Бізнеследі Єлизавета Юрушева, яка у квітні вперше за час повномасштабного вторгнення приїхала до України разом із доньками, Наталією та Анною, склала добірку найтепліших фотоспогадів про час, проведений на батьківщині.

Нею дружина ексголови Черкаської ОДА Олександра Скічка поділилася у Instagram.

Під час повномасштабної війни Єлизавета вже приїздила побачитися з чоловіком, а от донечок привезла вперше

"Україна. Так багато всього відбулося лише впродовж декількох тижнів, але найособливіше те, що цього разу мої дівчатка мали нагоду провести якийсь час із сім'єю на батьківщині. Ба більше: найменшенька побачила Україну вперше. Ось спогади, за які я довго триматимусь", - написала Єлизавета англійською.

Анна, друга спільна дитина Юрушевої та Скічка, народилася в Відні

Нагадаємо, Анна відсвяткувала в Україні своє 3-річчя. А ще вони з 10-річною Наталею отримали досвід риболовлі з татом на Черкащині.

Як відомо, Юрушева під час війни мешкає у Мілані.



