"Я спробувала все": Юрушева показала, як впродовж років змінювалися її зачіски. Фото

Зараз зачіска Юрушевої має такий вигляд Фото з Instagram Єлизавети Юрушевої

Бізнесвумен та віднедавна власниця модного бренду Єлизавета Юрушева вирішила пригадати, як з роками змінювалися її зачіски.

Архівними світлинами вона поділилася у своєму Instgaram.

Зараз красуня дружина колишнього чиновника Олександра Скічка носить світле каре, але раніше могла похизуватися об'ємним довгим волоссям, біленьким малетом (тип стрижки, - ред.) та навіть темним і коротким боб-каре.

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"Хто сказав, що волосся має залишатися таким же? Різні довжини, кольори та фасони - я спробувала все! Може мені знову змінити зачіску?" - написала вона.

Переважно незмінним впродовж років залишався блонд

Довге волосся теж личить бізнесвумен

А ось в такому образі Єлизавету бачити незвично, чи не так?

Нагадаємо, наприкінці жовтня Єлизавета Юрушева святкувала своє 37-річчя та пожартувала про вік.

Як відомо, мати трьох дітей нещодавно запустила власний бренд одягу.