"Я спробувала все": Юрушева показала, як впродовж років змінювалися її зачіски. Фото
Бізнесвумен та віднедавна власниця модного бренду Єлизавета Юрушева вирішила пригадати, як з роками змінювалися її зачіски.
Архівними світлинами вона поділилася у своєму Instgaram.
Зараз красуня дружина колишнього чиновника Олександра Скічка носить світле каре, але раніше могла похизуватися об'ємним довгим волоссям, біленьким малетом (тип стрижки, - ред.) та навіть темним і коротким боб-каре.
"Хто сказав, що волосся має залишатися таким же? Різні довжини, кольори та фасони - я спробувала все! Може мені знову змінити зачіску?" - написала вона.
Нагадаємо, наприкінці жовтня Єлизавета Юрушева святкувала своє 37-річчя та пожартувала про вік.
Як відомо, мати трьох дітей нещодавно запустила власний бренд одягу.
Приєднуйтесь до дискусії