Юрушева у бікіні та в компанії дочок захопила кадрами з Португалії

37-річна бізнеследі Єлизавета Юрушева разом з дочками відправилася на відпочинок у Португалію.

В Instagram підприємиця показалась у чорному бікіні в компанії 10-річної Наталі та 3-річної Анни. Разом дівчата наробили веселих фото на пляжі.

"Португалія огортала нас світлом, сміхом і любов'ю. Дні, які я хочу зберегти назавжди", — зазначено у дописі.

Єлизавета похвалилася струнким тілом біля басейну Фото instagram

Наталі попозувала на теплому пісочку

Дружина ексголови Черкаської ОДА Олександра Скічка недавно розкрила таємниці свого стрункого вигляду

Мама з доцею радісно половили океанські хвилі

Юрушева показала селфі без макіяжу

Найменша у родині, Анна також розважалася на пляжі

Дівчинка влаштувала собі танці біля води

Нагадаємо, старша донька подружжя активно займається танцями і навіть була нагороджена медалями. Також родина любить влаштовувати собі милі святкування та разом ходити до церкви.

Як відомо, під час повномасштабного вторгнення Єлизавета зі спадкоємицями перебралась у Мілан, але частенько навідується в Україну. Від попереднього шлюбу вона також має 17-річного Даніеля.

А навесні бізнеследі ніжно вітала Скічка з днем народження. До речі, ексголова Черкаської ОДА недавно возив доньок на риболовлю.