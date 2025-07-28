Юрушева у бікіні та в компанії дочок захопила кадрами з Португалії
37-річна бізнеследі Єлизавета Юрушева разом з дочками відправилася на відпочинок у Португалію.
В Instagram підприємиця показалась у чорному бікіні в компанії 10-річної Наталі та 3-річної Анни. Разом дівчата наробили веселих фото на пляжі.
"Португалія огортала нас світлом, сміхом і любов'ю. Дні, які я хочу зберегти назавжди", — зазначено у дописі.
Нагадаємо, старша донька подружжя активно займається танцями і навіть була нагороджена медалями. Також родина любить влаштовувати собі милі святкування та разом ходити до церкви.
Як відомо, під час повномасштабного вторгнення Єлизавета зі спадкоємицями перебралась у Мілан, але частенько навідується в Україну. Від попереднього шлюбу вона також має 17-річного Даніеля.
А навесні бізнеследі ніжно вітала Скічка з днем народження. До речі, ексголова Черкаської ОДА недавно возив доньок на риболовлю.