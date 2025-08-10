Юрушева у монокіні показала "ідеально недосконалу" себе на стильних ч/б фото
Бізнеследі Єлизавета Юрушева насолоджується відпочинком з доньками в Італії та показує пляжний контент своїй аудиторії.
Цього разу 37-річна Юрушева попозувала у білому монокіні для чорно-білих фото.
"Нічого не змінювати, нічого не додавати. Ідеально недосконало", - написала Єлизавета під фото.
Нагадаємо, наприкінці липня Єлизавета Юрушева разом з дітьми хвалилася відпочинком у Португалії.
Також бізнеследі якось посвітила рельєфним пресом та назвала секрети своєї стрункості.
