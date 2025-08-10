Юрушева у монокіні показала "ідеально недосконалу" себе на стильних ч/б фото

Єлизавета Юрушева попозувала для фото
Фото з Instagram Єлизавети Юрушевої

Бізнеследі Єлизавета Юрушева насолоджується відпочинком з доньками в Італії та показує пляжний контент своїй аудиторії. 

Цього разу 37-річна Юрушева попозувала у білому монокіні для чорно-білих фото. 

"Нічого не змінювати, нічого не додавати. Ідеально недосконало", - написала Єлизавета під фото. 


Єлизавета Юрушева показала нові фото

Єлизавета наробила елегантних фото на плетеному кріслі

Дружина Скічка наробила фото у купальнику

Бізнеследі похвалилася тоненькою талією на фото з відпочинку і розтяжками на стегнах, які є у багатьох жінок, особливо після народження дітей

Єлизавета Юрушева попозувала у купальнику
Фото з Instagram Єлизавети Юрушевої
Єлизавета Юрушева на відпочинку в Італії

Юрушева похвалилася довгими ніжками у новому фотосеті

Юрушева у монокіні показала розтяжки на стегнах

Фото з Instagram Єлизавети Юрушевої

Нагадаємо, наприкінці липня Єлизавета Юрушева разом з дітьми хвалилася відпочинком у Португалії

Також бізнеследі якось посвітила рельєфним пресом та назвала секрети своєї стрункості. 

Юрушева
