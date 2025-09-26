51-річна Єва Мендес у грайливому міні та лакованих ботфортах засвітила тендітну фігуру в ліфті. Фото

Карина Тімкова - 26 вересня, 15:30

51-річна американська актриса Єва Мендес знялася для реклами одягу британського модного бренду Stella McCartney.

На ефектних фото знаменитість постала в ліфті у чорній коротенькій сукні з об'ємними плечима і довгим рукавом та високих лакованих ботфортах. Стилісти завершили образ елегантним клатчем в тон.

Єва Мендес у міні та ботфортах попозувала в ліфті для фото

Усміхнена Єва похвалилася стрункою фігуркою

Єва Мендес у міні й лакованих чоботях ефектно попозувала в ліфті

Зірка з об'ємною укладкою ніби запрошує проїхатися з нею в ліфті


Єва Мендес у лакованих ботфортах наробила фото в ліфті

До речі, високі чоботи залишаються актуальним елементом гардероба й цього сезону

Нагадаємо, Мендес вже багато років перебуває у стосунках з актором Раяном Гослінгом. У 2022-му в мережі говорили про ймовірне весілля парочки. Разом знаменитості виховують двох доньок: 11-річну Есмеральду та 9-річну Амаду.

Якось Єва попозувала у мереживі та в декольтованих луках для відомого глянцю. А ще вона ділилася процедурою краси, яка є частиною її догляду. Як відомо, знаменитість публічно розповіла, що відмовилася від вживання алкоголю.

Читайте також:

Голу Єву Мендес заборонили на телебаченні. ФОТО

Єва Мендес і Райан Гослінг розійшлися?

Мендес та Гослінг удруге стали батьками

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів