51-річна Єва Мендес у грайливому міні та лакованих ботфортах засвітила тендітну фігуру в ліфті. Фото

51-річна американська актриса Єва Мендес знялася для реклами одягу британського модного бренду Stella McCartney.

На ефектних фото знаменитість постала в ліфті у чорній коротенькій сукні з об'ємними плечима і довгим рукавом та високих лакованих ботфортах. Стилісти завершили образ елегантним клатчем в тон.

Усміхнена Єва похвалилася стрункою фігуркою

Зірка з об'ємною укладкою ніби запрошує проїхатися з нею в ліфті

До речі, високі чоботи залишаються актуальним елементом гардероба й цього сезону

Нагадаємо, Мендес вже багато років перебуває у стосунках з актором Раяном Гослінгом. У 2022-му в мережі говорили про ймовірне весілля парочки. Разом знаменитості виховують двох доньок: 11-річну Есмеральду та 9-річну Амаду.

Якось Єва попозувала у мереживі та в декольтованих луках для відомого глянцю. А ще вона ділилася процедурою краси, яка є частиною її догляду. Як відомо, знаменитість публічно розповіла, що відмовилася від вживання алкоголю.