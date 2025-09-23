Куртка робочого та спідниця-парео і джинси з білим піджаком: як поєднати тренди в стильні осінні луки. ФОТО
З осінню приходить не лише прохолода і меланхолія, а й нові стильні рішення. Цього сезону класика отримує сміливе оновлення: куртки робочого займають топові позиції, сільський вайб вирує, а балетки стали базою будь-якого осіннього образу.
ТаблоID зібрав 9 ідей для наймодніших сезонних аутфітів.
Джинси + білий піджак + балетки
Поєднання джинсів і білого піджака стало типовим, втім цьогоріч глянець пропонує додати до нього стильні штрихи. Замініть перевірені джинси прямого крою на більш розслаблені або кльош, а піджак оберіть більш фактурний. Балетки і улюблена сумка додадуть цьому повсякденному вбранню стильного міського шарму.
Куртка робочого + високі чоботи + спідниця-парео
Оновіть свою трендову куртку робочого на замшеву версію, щоб бути готовою до прохолодних місяців. Вона забезпечить додаткову порцію тепла, необхідну в холодні дні, а також надзвичайно стильно виглядає в поєднанні з кардиганом, спідницею-парео та зручними чоботами для їзди верхи.
Коричневий + чорний
Поєднання чорного і коричневого кольорів більше не є модним промахом, а інфлюенсерки лише заохочують поєднувати ці насичені відтінки. Щоб зробити це правильно, експериментуйте з сучасними силуетами і фактурами. Одягніть жакет з мініспідницею і доповніть образ актуальними аксесуарами, такими як туфлі на ремінці, офісні окуляри і замшева сумочка.
Піджак + високі чоботи + широкі шорти
Якщо через різкі температурні стрибки ви не знаєте, який осінній образ підібрати, то гарним рішенням стане багатошаровість.
Довгі джинсові шорти - справжній порятунок у перехідний період. Носіть їх із улюбленим піджаком оверсайз, білою сорочкою, легким топом і високими чоботами, щоб довершити аутфіт. Знімайте шари одягу за потреби, коли стає спекотно.
Твідова спідниця + біла сорочка + kitten hills/високі чоботи
Твід і картата тканина всюди, адже нічого так не пасує осені, як ці матеріали. А з огляду на повернення спідниці-олівець з традиційної костюмної тканини - воно того варте. Цей низ пасуватиме білій класичній сорочці і туфлям на низьких підборах або ж високим чоботам.
Замшеве пальто + чорні штани + балетки
Замшеве пальто - один з найбажаніших варіантів осіннього верхнього одягу. Воно має м'який і розкішний вигляд, а також додає навіть базовим речам перчинки.
Як зазначалося раніше, не бійтеся поєднувати коричневий і чорний кольори та експериментувати з фактурами. Замшеве пальто з чорними штанами і класичними балетками створять стильний осінній образ 2025.
Біла спідниця + структурний тренч
Білій легкій спідниці ще не час бути прибраною вглиб шафи, хоч температура повітря і змінюється. Ви можете продовжити її носити протягом сезону, поєднавши з теплим структурним тренчем. Додайте сучасні аксесуари, такі як туфлі на високих підборах і сумочку в тон, щоб лук заграв більш незвичними фарбами.
Олімпійка + класичні штани + кросівки
Олімпійки стали класикою останніми роками, а восени 2025 цей верхній одяг так і залишається на топових фешнпозиціях. А що як до нього додати трендові кросівки і закріпити результат класичними штанами? Стильний осінній образ готовий.
Шкіряна куртка + мініспідниця + лофери
Трошки бунтівне поєднання шкірянки і мініспідниці з елегантними трендовими лоферами створюють шикарний осінній лук. Зручно, стильно і не залишить байдужим нікого.
