Куртка робочого та спідниця-парео і джинси з білим піджаком: як поєднати тренди в стильні осінні луки. ФОТО

З осінню приходить не лише прохолода і меланхолія, а й нові стильні рішення. Цього сезону класика отримує сміливе оновлення: куртки робочого займають топові позиції, сільський вайб вирує, а балетки стали базою будь-якого осіннього образу.

ТаблоID зібрав 9 ідей для наймодніших сезонних аутфітів.

Джинси + білий піджак + балетки

Поєднання джинсів і білого піджака стало типовим, втім цьогоріч глянець пропонує додати до нього стильні штрихи. Замініть перевірені джинси прямого крою на більш розслаблені або кльош, а піджак оберіть більш фактурний. Балетки і улюблена сумка додадуть цьому повсякденному вбранню стильного міського шарму.

Класичний лук на осінь Фото Sandro

Куртка робочого + високі чоботи + спідниця-парео

Оновіть свою трендову куртку робочого на замшеву версію, щоб бути готовою до прохолодних місяців. Вона забезпечить додаткову порцію тепла, необхідну в холодні дні, а також надзвичайно стильно виглядає в поєднанні з кардиганом, спідницею-парео та зручними чоботами для їзди верхи.

Куртка робочого і чоботи - трендові речі року Фото Christian Vierig

Коричневий + чорний

Поєднання чорного і коричневого кольорів більше не є модним промахом, а інфлюенсерки лише заохочують поєднувати ці насичені відтінки. Щоб зробити це правильно, експериментуйте з сучасними силуетами і фактурами. Одягніть жакет з мініспідницею і доповніть образ актуальними аксесуарами, такими як туфлі на ремінці, офісні окуляри і замшева сумочка.

Зараз поєднання коричневого і чорного в моді Фото miss.ssstore

Піджак + високі чоботи + широкі шорти

Якщо через різкі температурні стрибки ви не знаєте, який осінній образ підібрати, то гарним рішенням стане багатошаровість.

Довгі джинсові шорти - справжній порятунок у перехідний період. Носіть їх із улюбленим піджаком оверсайз, білою сорочкою, легким топом і високими чоботами, щоб довершити аутфіт. Знімайте шари одягу за потреби, коли стає спекотно.

І на вечірку, і на роботу, поки ще не холодно Фото Stradivarius

Твідова спідниця + біла сорочка + kitten hills/високі чоботи

Твід і картата тканина всюди, адже нічого так не пасує осені, як ці матеріали. А з огляду на повернення спідниці-олівець з традиційної костюмної тканини - воно того варте. Цей низ пасуватиме білій класичній сорочці і туфлям на низьких підборах або ж високим чоботам.

Твід знову в тренді Фото Instagram

Замшеве пальто + чорні штани + балетки

Замшеве пальто - один з найбажаніших варіантів осіннього верхнього одягу. Воно має м'який і розкішний вигляд, а також додає навіть базовим речам перчинки.

Як зазначалося раніше, не бійтеся поєднувати коричневий і чорний кольори та експериментувати з фактурами. Замшеве пальто з чорними штанами і класичними балетками створять стильний осінній образ 2025.

Замша і балетки на піку популярності Фото Instagram

Біла спідниця + структурний тренч

Білій легкій спідниці ще не час бути прибраною вглиб шафи, хоч температура повітря і змінюється. Ви можете продовжити її носити протягом сезону, поєднавши з теплим структурним тренчем. Додайте сучасні аксесуари, такі як туфлі на високих підборах і сумочку в тон, щоб лук заграв більш незвичними фарбами.

Елегантно і повсякденно Фото Christian Vierig

Олімпійка + класичні штани + кросівки

Олімпійки стали класикою останніми роками, а восени 2025 цей верхній одяг так і залишається на топових фешнпозиціях. А що як до нього додати трендові кросівки і закріпити результат класичними штанами? Стильний осінній образ готовий.

І не забувайте про картату сорочку, щоб не губити сільський вайб Фото Instagram

Шкіряна куртка + мініспідниця + лофери

Трошки бунтівне поєднання шкірянки і мініспідниці з елегантними трендовими лоферами створюють шикарний осінній лук. Зручно, стильно і не залишить байдужим нікого.

Просто і з перчинкою Фото Instagram

