Віктор Павлік у гуцульській гуні переспівав трек FIЇNKA для Євробачення. Відео

59-річний Віктор Павлік в образі гуцула виконав конкурсну пісню співачки FIЇNKA "Культура", з якою вона змагатиметься у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2025.

Відео, яке співак опублікував на своїй сторінці в TikTok, миттєво привернуло увагу шанувальників.

Під час виконання композиції "Культура" артист одягнув гуцульське вбрання: гуню, капелюх, а в руках тримав бартку (гуцульську сокиру) і ріг. Він привітав глядачів словами: "Гей, дай боже щастя, здоров’я, любі" та заграв на розі, створюючи атмосферу гуцульського святкування.

Гуцул Павлік подарував колоритний кавер на пісню з Нацвідбору Скрін з ТікТок

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В кінці відео Павлік закликав своїх підписників голосувати за FIЇNKA на Нацвідборі. Зазначимо, що співачка вийде на сцену з піснею "Культура", яка стала символом боротьби за збереження гуцульських традицій і культурної спадщини.

Нагадаємо, Нацвідбір на Євробачення-2025 відбудеться 8 лютого о 18:30. А нещодавно стало відомо, хто буде вести фінал шоу.

Як відомо, Павлік полюбляє співати не тільки на концертах, а і в колі найрідніших. Торік вони разом з дружиною Катериною виконали її улюблену пісню.