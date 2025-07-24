"Натуральна краса": Саніна без мейкапу у яскравому бікіні покаталася на сапах

Марія Мельник - 24 липня, 17:00

Солістка The Hardkiss Юлія Саніна продовжує відпочивати у мальовничих локаціях, які не вказує у геотегу в Instagram.

Цього разу співачка показалася за катанням на сапах.

Саніна у панамі
Юлія у стильній панамі затишно проводить це літо і світить личком без мейкапу та фільтрів
Саніна на сапах

Де саме плаває виконавиця - невідомо


"Натуральна краса", "яка красива", "яка гарна природа і Юля", - прокоментували світлини артистки фолловери.

Як відомо, чоловік Саніної, музикант Вал Бебко, рідко з'являється у соцмережах та показує, де перебуває. Пів року тому Саніна вже запевняла, що її колега і чоловік виїхав з України до 24-го лютого 2022-го. А у червні вона пояснила свою позицію щодо проживання Валерія за кордоном.

Цікаво, що на останніх світлинах з подорожей солістка не показувала членів своєї родини.

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