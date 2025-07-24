"Натуральна краса": Саніна без мейкапу у яскравому бікіні покаталася на сапах
Солістка The Hardkiss Юлія Саніна продовжує відпочивати у мальовничих локаціях, які не вказує у геотегу в Instagram.
Цього разу співачка показалася за катанням на сапах.
"Натуральна краса", "яка красива", "яка гарна природа і Юля", - прокоментували світлини артистки фолловери.
Як відомо, чоловік Саніної, музикант Вал Бебко, рідко з'являється у соцмережах та показує, де перебуває. Пів року тому Саніна вже запевняла, що її колега і чоловік виїхав з України до 24-го лютого 2022-го. А у червні вона пояснила свою позицію щодо проживання Валерія за кордоном.
Цікаво, що на останніх світлинах з подорожей солістка не показувала членів своєї родини.
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