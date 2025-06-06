"Немає за що виправдовуватися": Саніна пояснила свою позицію щодо проживання її чоловіка за кордоном

Солістка гурту The Hardkiss Юлія Саніна спростувала чутки про виїзд її чоловіка, музиканта Вала Бебко під час повномасштабного вторгнення.

В шоу "20:23" виконавиця пояснила позицію їхньої родини.

"Ми виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення, наша сім'я вирішила залишитися за кордоном. Ми мали таку можливість. Я щодня дякую Богові, що ані я, ані моя дитина, ані моя сім'я – ми не бачили того всього жаху початку повномасштабного вторгнення і не бачимо його досі.

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Ми дійсно живемо за кордоном, ми продовжуємо робити музику, виступати, збирати гроші і переказувати їх до України на підрозділи, якими ми опікуємося. Таке враження, що маємо за щось виправдовуватися, а, на мій погляд, немає за що", – розповіла Саніна.

Як відомо, чоловік Саніної рідко з'являється у соцмережах та показує, де перебуває. Однак на початку жовтня минулого року він постив кадри з Лос-Анджелеса, де у гурту Hardkiss був тур.

А у квітні 2023 року Юлія розповідала про кризу у стосунках з чоловіком.

До речі, півроку тому Саніна вже запевняла, що її колега і чоловік виїхав з України до 24-го лютого 2022-го.