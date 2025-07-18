Саніна у грайливому міні показала свою сонячну пʼятницю в квітах

Солістка The Hardkiss Юлія Саніна подражнила підписників фото з відпочинку.

На знімках виконавиця у декольтованій сукні показалася серед пальм.

"Пʼятниця", - коротко підписала фото Юлія.

Саніна не ставила геолокацію під своїми фото

Зірка насолоджується відпочинком

Нагадаємо, чоловік Саніної, музикант Вал Бебко, рідко з'являється у соцмережах та показує, де перебуває. Однак на початку жовтня минулого року він постив кадри з Лос-Анджелеса, де у гурту Hardkiss був тур.

Півроку тому Саніна вже запевняла, що її колега і чоловік виїхав з України до 24-го лютого 2022-го. А у червні вона пояснила свою позицію щодо проживання її чоловіка за кордоном.