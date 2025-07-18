Саніна у грайливому міні показала свою сонячну пʼятницю в квітах
18 липня, 13:30
Солістка The Hardkiss Юлія Саніна подражнила підписників фото з відпочинку.
На знімках виконавиця у декольтованій сукні показалася серед пальм.
"Пʼятниця", - коротко підписала фото Юлія.
Нагадаємо, чоловік Саніної, музикант Вал Бебко, рідко з'являється у соцмережах та показує, де перебуває. Однак на початку жовтня минулого року він постив кадри з Лос-Анджелеса, де у гурту Hardkiss був тур.
Півроку тому Саніна вже запевняла, що її колега і чоловік виїхав з України до 24-го лютого 2022-го. А у червні вона пояснила свою позицію щодо проживання її чоловіка за кордоном.
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