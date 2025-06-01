Саніна з 9-річним сином попозувала на тлі мальовничих гір та собору в Німеччині. Фото
Солістка The Hardkiss Юлія Саніна, яка днями відповіла, чи розпався їхній гурт, потішила підписників добіркою травневих спогадів.
У своєму Instagram знаменитість показала подорожі з 9-річним сином Данилом, прогулянки в горах та свої стильні аутфіти. Також 34-річна співачка захопила знімками мальовничих краєвидів.
"Травневий рандом", — додала вона під фото.
Нагадаємо, не так давно Саніна зіткнулася з хейтом після того, як її 40-річний чоловік, музикант Вал Бебко виїхав з України. Артистка навіть відповіла на критику.
Загалом Юлія полюбляє фотографуватися. Нещодавно вона позувала в Торонто й стала обличчям спортивної колекції. Також вона знімалась у прозорому топі та грайливому міні.
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