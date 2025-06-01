Саніна з 9-річним сином попозувала на тлі мальовничих гір та собору в Німеччині. Фото

Карина Тімкова - 1 червня, 11:30

Солістка The Hardkiss Юлія Саніна, яка днями відповіла, чи розпався їхній гурт, потішила підписників добіркою травневих спогадів.

У своєму Instagram знаменитість показала подорожі з 9-річним сином Данилом, прогулянки в горах та свої стильні аутфіти. Також 34-річна співачка захопила знімками мальовничих краєвидів.

"Травневий рандом", — додала вона під фото.

Юлія Саніна з сином на спині попозувала в Німеччині

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Фото instagram

Юлія Саніна з сином попозувала в горах

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Саніна у джинсах із зірочками попозувала біля вітража

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Юлія Саніна у світлому костюмі показалася біля мальовничої гори

Солістка The Hardkiss знялася на тлі гори та квітів

Нагадаємо, не так давно Саніна зіткнулася з хейтом після того, як її 40-річний чоловік, музикант Вал Бебко виїхав з України. Артистка навіть відповіла на критику.

Загалом Юлія полюбляє фотографуватися. Нещодавно вона позувала в Торонто й стала обличчям спортивної колекції. Також вона знімалась у прозорому топі та грайливому міні.

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