Саніна з 9-річним сином попозувала на тлі мальовничих гір та собору в Німеччині. Фото

Солістка The Hardkiss Юлія Саніна, яка днями відповіла, чи розпався їхній гурт, потішила підписників добіркою травневих спогадів.

У своєму Instagram знаменитість показала подорожі з 9-річним сином Данилом, прогулянки в горах та свої стильні аутфіти. Також 34-річна співачка захопила знімками мальовничих краєвидів.

"Травневий рандом", — додала вона під фото.

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Нагадаємо, не так давно Саніна зіткнулася з хейтом після того, як її 40-річний чоловік, музикант Вал Бебко виїхав з України. Артистка навіть відповіла на критику.

Загалом Юлія полюбляє фотографуватися. Нещодавно вона позувала в Торонто й стала обличчям спортивної колекції. Також вона знімалась у прозорому топі та грайливому міні.