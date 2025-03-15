"Суботній фізкульт-привіт": Горбунов показав вихідний з синами. Фото
Продюсер і телеведучий Юрій Горбунов у своєму Instagram показав, як проводить вихідний зі своїми синами від Катерини Осадчої: 8-річним Іваном та 3-річним Данилом.
Юрій заселфився зі своїми нащадками, які лежать на дивані.
"Чоловіча солідарність! Суботній фізкульт-привіт", - пожартував Горбунов.
До речі, старший син Горбунова і Осадчої з нагоди свого дня народження у кумедний спосіб розповів всю правду про батьків.
А на День закоханих Катя та Юрій перевіряли один одного на знання їхньої лавсторі.
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