Юрушева у Мілані замилувала селфі з доньками-школярками
Бізнесвумен, дружина шоумена та колишнього голови Черкаської ОВА Олександра Скічка, Єлизавета Юрушева похвалилася доньками і їхніми вересневими луками.
У своєму Instagram Єлизавета показала селфі зі своїми дівчатами: 10-річною Наталі та 3-річною Анною, які підготувалися до нового навчального року.
"Рюкзаки одягли, значить знову до школи! Дивовижний рік попереду!", - написала мама.
Як відомо, у 10-річної Наталі є чимало занять і хобі окрім школи. У травні, наприклад, дівчинка отримала нагороди у латинських танцях.
Приєднуйтесь до дискусії