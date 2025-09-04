Юрушева у Мілані замилувала селфі з доньками-школярками

Бізнесвумен, дружина шоумена та колишнього голови Черкаської ОВА Олександра Скічка, Єлизавета Юрушева похвалилася доньками і їхніми вересневими луками.

У своєму Instagram Єлизавета показала селфі зі своїми дівчатами: 10-річною Наталі та 3-річною Анною, які підготувалися до нового навчального року.

"Рюкзаки одягли, значить знову до школи! Дивовижний рік попереду!", - написала мама.

Юрушева зібрала доньок до нового навчального року

Судячи з виразу обличчя, доньки, а мама тим більше, точно не сумують, що розпочався вересень

Незабаром до школи піде і маленька Анна

Родина вже тривалий час живе в Італії

Як відомо, у 10-річної Наталі є чимало занять і хобі окрім школи. У травні, наприклад, дівчинка отримала нагороди у латинських танцях.