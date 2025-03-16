"Вечеря твого тренера": Татарінцева показала рецепт дієтичної страви з лосося
Дружина українського хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева у своєму Instagram показала, як приготувати смачну дієтичну вечерю з лососем.
"Як твій тренер, я дозволяю тобі таку вечерю два рази на тиждень", - сказала вона.
Для приготування страви вам знадобиться:
- броколі - 150гр
- томати - 200гр
- моцарела - 125гр
- 2 курячих яйця
- 100мл вершків 10%
"Бери лосось, броколі, томати, моцарелу, яйця з вершками змішай, додай трішки тертого сиру. І став у духову шафу на 20 хв під 200 градусів. Можеш піти зробити вечірній стретчинг і вуа-ля - твоя вечеря готова", - сказала Татарінцева.
"Вечірня порція повинна бути розміром у дві твоїх долоньки. Після, влаштуй собі прогулянку або легке ніжне кардіо", - додала вона.
До речі, якось Наталія Татарінцева показувала, як швидко приготувати мигдалеве молоко та печиво.
Також вона показувала, як приготувати вдома ніжні котлети з додаванням цвітної капусти.