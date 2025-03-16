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"Вечеря твого тренера": Татарінцева показала рецепт дієтичної страви з лосося

Юлія Леськова - 16 березня, 10:05
Наталія Татарінцева позує для фото
Фото з Instagram Наталії Татарінцевої

Дружина українського хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева у своєму Instagram показала, як приготувати смачну дієтичну вечерю з лососем.

"Як твій тренер, я дозволяю тобі таку вечерю два рази на тиждень", - сказала вона.

Для приготування страви вам знадобиться:


  • броколі - 150гр
  • томати - 200гр
  • моцарела - 125гр
  • 2 курячих яйця
  • 100мл вершків 10%
Продукти для дієтичної вечері

Лосось потрібно нарізати кубиками та викласти на дно форми для запікання

"Бери лосось, броколі, томати, моцарелу, яйця з вершками змішай, додай трішки тертого сиру. І став у духову шафу на 20 хв під 200 градусів. Можеш піти зробити вечірній стретчинг і вуа-ля - твоя вечеря готова", - сказала Татарінцева.

Дієтична вечеря - що приготувати

Страву приготувати дуже легко та швидко

"Вечірня порція повинна бути розміром у дві твоїх долоньки. Після, влаштуй собі прогулянку або легке ніжне кардіо", - додала вона.

Наталія Татарінцева приготувала вечерю

Наталія одразу продегустувала свою вечерю

До речі, якось Наталія Татарінцева показувала, як швидко приготувати мигдалеве молоко та печиво. 

Також вона показувала, як приготувати вдома ніжні котлети з додаванням цвітної капусти.

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