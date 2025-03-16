"Вечеря твого тренера": Татарінцева показала рецепт дієтичної страви з лосося

Фото з Instagram Наталії Татарінцевої

Дружина українського хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева у своєму Instagram показала, як приготувати смачну дієтичну вечерю з лососем.

"Як твій тренер, я дозволяю тобі таку вечерю два рази на тиждень", - сказала вона.

Для приготування страви вам знадобиться:

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броколі - 150гр

томати - 200гр

моцарела - 125гр

2 курячих яйця

100мл вершків 10%

Лосось потрібно нарізати кубиками та викласти на дно форми для запікання

"Бери лосось, броколі, томати, моцарелу, яйця з вершками змішай, додай трішки тертого сиру. І став у духову шафу на 20 хв під 200 градусів. Можеш піти зробити вечірній стретчинг і вуа-ля - твоя вечеря готова", - сказала Татарінцева.

Страву приготувати дуже легко та швидко

"Вечірня порція повинна бути розміром у дві твоїх долоньки. Після, влаштуй собі прогулянку або легке ніжне кардіо", - додала вона.

Наталія одразу продегустувала свою вечерю

До речі, якось Наталія Татарінцева показувала, як швидко приготувати мигдалеве молоко та печиво.

Також вона показувала, як приготувати вдома ніжні котлети з додаванням цвітної капусти.