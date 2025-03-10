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"Солоденька круасаночка": Кот і Татарінцева на 8 місяців доньки замилували її фото з випічкою та квітами

Карина Тімкова - 10 березня, 14:15

Хореограф Євген Кот і його дружина, гімнастка Наталія Татарінцева привітали свою доньку Лелю з важливою датою — їй виповнилося 8 місяців.

З цієї нагоди подружжя влаштувало святковий фотосет. Для радісних кадрів батьки разом із дівчинкою попозували на ліжку. Також мама й тато купили букет тюльпанів та символічну листівочку з цифрою "8".

"Зубчиків 6, а місяців — 8", — написали вони під фото.

Євген Кот і Наталія Татарінцева привітали доньку

Євген і Наталія попозували зі своїм первістком

Фото з Instagram

Євген Кот показав милі фото з єдиною донькою

Татко ніжно цілував доню

Євген Кот попозував з маленькою донькою у себе на спині

Пара любить робити теплі фото з дитиною

Кот і Татарінцева показалися з 8-місячною донькою

Розчулені фанати писали "Як це мило" і "Гарнюні" у коментарях

На інших фото Леля з'явилась у рожевому халатику з круасанами, які старанно намагалася дістати.

Євген Кот і Наталія Татарінцева показали 8-місячну доньку

Батьки прикрасили випічку відповідною свічкою.

"Солоденька круасаночка", - підписала Татарінцева

Донька Кота і Татарінцевої сфотографувалася з круасанами

Крихти на ліжку зовсім не лякають зіркових маму і тата

Нагадаємо, 36-річний Євген і 34-річна Наталія побралися у червні 2019-го, а у липні 2024-го у них народився первісток. Після пологів Татарінцева продовжила займатися спортом і частенькою показувала свою форму і тренування, які поєднує з материнством.

Також сім'я полюбляє робити веселі спільні фото.

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