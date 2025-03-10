"Солоденька круасаночка": Кот і Татарінцева на 8 місяців доньки замилували її фото з випічкою та квітами
Хореограф Євген Кот і його дружина, гімнастка Наталія Татарінцева привітали свою доньку Лелю з важливою датою — їй виповнилося 8 місяців.
З цієї нагоди подружжя влаштувало святковий фотосет. Для радісних кадрів батьки разом із дівчинкою попозували на ліжку. Також мама й тато купили букет тюльпанів та символічну листівочку з цифрою "8".
"Зубчиків 6, а місяців — 8", — написали вони під фото.
На інших фото Леля з'явилась у рожевому халатику з круасанами, які старанно намагалася дістати.
Нагадаємо, 36-річний Євген і 34-річна Наталія побралися у червні 2019-го, а у липні 2024-го у них народився первісток. Після пологів Татарінцева продовжила займатися спортом і частенькою показувала свою форму і тренування, які поєднує з материнством.
Також сім'я полюбляє робити веселі спільні фото.