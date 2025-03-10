"Солоденька круасаночка": Кот і Татарінцева на 8 місяців доньки замилували її фото з випічкою та квітами

Хореограф Євген Кот і його дружина, гімнастка Наталія Татарінцева привітали свою доньку Лелю з важливою датою — їй виповнилося 8 місяців.

З цієї нагоди подружжя влаштувало святковий фотосет. Для радісних кадрів батьки разом із дівчинкою попозували на ліжку. Також мама й тато купили букет тюльпанів та символічну листівочку з цифрою "8".

"Зубчиків 6, а місяців — 8", — написали вони під фото.

Євген і Наталія попозували зі своїм первістком Фото з Instagram

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На інших фото Леля з'явилась у рожевому халатику з круасанами, які старанно намагалася дістати.

Батьки прикрасили випічку відповідною свічкою. "Солоденька круасаночка", - підписала Татарінцева

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Нагадаємо, 36-річний Євген і 34-річна Наталія побралися у червні 2019-го, а у липні 2024-го у них народився первісток. Після пологів Татарінцева продовжила займатися спортом і частенькою показувала свою форму і тренування, які поєднує з материнством.

Також сім'я полюбляє робити веселі спільні фото.