"Жінка-золото, жінка-щастя": Павлік кліпом на гімн любові подякував Репяховій та потанцював із нею на сцені

Про історію кохання Павліка і Репяхової ТаблоID писав раніше

59-річний співак Віктор Павлік випустив кліп на зворушливу пісню "Я дякую тобі, що ти моя", яку присвятив своїй 30-річній дружині, блогерці Катерині Репяховій.

Катя, до речі, знялася у відео з коханим. Протягом усього кліпу подружжя танцює на сцені у світлі прожектора.

Подружжя у шлюбі вже майже 5 років

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""Я дякую тобі, що ти моя" — гімн великій любові та вдячності жінці, яка надихає, підтримує і надає сенсу кожному дню. Це зізнання чоловіка своїй найріднішій: про захоплення, ніжність і бажання танцювати разом у парі все життя", - написав Павлік.

"У приспіві звучить найголовніше: "Я дякую тобі, що ти моя. Найкраща, найдорожча, найрідніша…" — бо любов справді найцінніше, що ми маємо", - запевнив артист.

Нагадаємо, Катерина неодноразово зізнавалася, що старший на 28 років Павлік не балує її подарунками і лише нещодавно навчився дарувати їй квіти.

Спільному сину пари, Михасику, влітку виповниться 4 роки. Нещодавно подружжя розказувало, як вони переживають ненормотиповість своєї дитини.