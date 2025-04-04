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"Жінка-золото, жінка-щастя": Павлік кліпом на гімн любові подякував Репяховій та потанцював із нею на сцені

Тамара Кудрявченко - 4 квітня, 10:45
Віктор Павлік з дружиною в новому кліпі

Про історію кохання Павліка і Репяхової ТаблоID писав раніше

59-річний співак Віктор Павлік випустив кліп на зворушливу пісню "Я дякую тобі, що ти моя", яку присвятив своїй 30-річній дружині, блогерці Катерині Репяховій. 

Катя, до речі, знялася у відео з коханим. Протягом усього кліпу подружжя танцює на сцені у світлі прожектора. 

Павлік і Репяхова в танці

Подружжя у шлюбі вже майже 5 років


""Я дякую тобі, що ти моя" — гімн великій любові та вдячності жінці, яка надихає, підтримує і надає сенсу кожному дню. Це зізнання чоловіка своїй найріднішій: про захоплення, ніжність і бажання танцювати разом у парі все життя", - написав Павлік.

"У приспіві звучить найголовніше: "Я дякую тобі, що ти моя. Найкраща, найдорожча, найрідніша…" — бо любов справді найцінніше, що ми маємо", - запевнив артист. 

Нагадаємо, Катерина неодноразово зізнавалася, що старший на 28 років Павлік не балує її подарунками і лише нещодавно навчився дарувати їй квіти

Спільному сину пари, Михасику, влітку виповниться 4 роки. Нещодавно подружжя розказувало, як вони переживають ненормотиповість своєї дитини

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