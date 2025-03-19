"Чудово справляєшся, Катруся": дружина Павліка показала, як виглядала в різні роки свого життя. Відео

Дружина 59-річного співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова потішила фанатів новою публікацією, в якій згадала свою юність та дитинство.

У своєму Instagram вона показала відео під назвою "Зараз мені 30 років, але ще мені було..." і додала відповідні фото в різному віці.

Подкастерка зібрала чимало кадрів з кожного року життя і поділилася своїми змінами у зовнішності.

Репяхова захотіла подивитися, якою була раніше Скрін з Instagram

Таку Катерину нам не звикати бачити, вона і зараз вдягається у схожі луки

У 26 років вона чекала на народження свого первістка

У 25 блогерка вражала зйомками у бюстгальтері

"Тренд, на який я витратила півдня і замучила маму: "Де скільки мені років"", — написала Репяхова.

23-річна дівчина мала коротку стрижку

Раніше вона частенько позувала з квітами

Зараз обраниця Павліка змінила форму своїх губ

Хто міг здогадатися, що у 18 років вона була з рудим волоссям?

Репяхова у підлітковому віці експериментувала із зовнішністю

Хто ця дівчина?

Дівчина напевно тоді ще не здогадувалася, що стане блогеркою

У дитинстві вона полюбляла образ принцеси

Чи схожа маленька Катя на свого сина?

"Ти чудово справляєшся, Катруся. Я пишаюся тобою!", — звернулася до себе дружина співака

Блогерка навіть знайшла архівне відео себе новонародженої

Нагадаємо, Віктор старший за кохану на 28 років. Пара познайомилася восени 2015, коли Репяховій був 21 рік, а побралася у 2020 році. Вже в у них народився син Михайло. Минулого року хлопчику діагностувати затримку психомовленнєвого розвитку, але він робить успіхи й вже починає розмовляти. Катерина ділиться з підписниками новинами щодо здоров'я дитини.