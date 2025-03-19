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"Чудово справляєшся, Катруся": дружина Павліка показала, як виглядала в різні роки свого життя. Відео

Карина Тімкова - 19 березня, 16:00

Дружина 59-річного співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова потішила фанатів новою публікацією, в якій згадала свою юність та дитинство.

У своєму Instagram вона показала відео під назвою "Зараз мені 30 років, але ще мені було..." і додала відповідні фото в різному віці.

Подкастерка зібрала чимало кадрів з кожного року життя і поділилася своїми змінами у зовнішності.

Дружина Павліка присіла у мінісукні з розрізом на спині

Репяхова захотіла подивитися, якою була раніше

Скрін з Instagram
Дружина Віктора Павліка попозувала у ніжній білій сукні

Таку Катерину нам не звикати бачити, вона і зараз вдягається у схожі луки

Дружина Віктора Павліка показалася вагітною

У 26 років вона чекала на народження свого первістка

Дружина Віктора Павліка знялася у білизні

У 25 блогерка вражала зйомками у бюстгальтері

"Тренд, на який я витратила півдня і замучила маму: "Де скільки мені років"", — написала Репяхова.

Катерина Репяхова опублікувала фото молодшої себе

23-річна дівчина мала коротку стрижку

Дружина Віктора Павліка показала себе з великим букетом

Раніше вона частенько позувала з квітами

Катерина Репяхова до уколів краси

Зараз обраниця Павліка змінила форму своїх губ

Дружина Віктора Павліка знайшла підліткові фото

Хто міг здогадатися, що у 18 років вона була з рудим волоссям?

Дружина Віктора Павліка показала себе брюнеткою

Репяхова у підлітковому віці експериментувала із зовнішністю

Дружина Віктора Павліка здивувала виглядом у 15 років

Хто ця дівчина?

Дружина Віктора Павліка показалася у 14 років
Дівчина напевно тоді ще не здогадувалася, що стане блогеркою
Дружина Віктора Павліка поділилася своїм дитячим фото

У дитинстві вона полюбляла образ принцеси

Дружина Віктора Павліка зізналася, якою була у чотири роки

Чи схожа маленька Катя на свого сина?

Катерина Репяхова сидить на руках у мами

"Ти чудово справляєшся, Катруся. Я пишаюся тобою!", — звернулася до себе дружина співака

Катерина Репяхова показала свої дитячі фото

Блогерка навіть знайшла архівне відео себе новонародженої

Нагадаємо, Віктор старший за кохану на 28 років. Пара познайомилася восени 2015, коли Репяховій був 21 рік, а побралася у 2020 році. Вже в у них народився син Михайло. Минулого року хлопчику діагностувати затримку психомовленнєвого розвитку, але він робить успіхи й вже починає розмовляти. Катерина ділиться з підписниками новинами щодо здоров'я дитини.

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Павлік Репяхова
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