"Чудово справляєшся, Катруся": дружина Павліка показала, як виглядала в різні роки свого життя. Відео
Дружина 59-річного співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова потішила фанатів новою публікацією, в якій згадала свою юність та дитинство.
У своєму Instagram вона показала відео під назвою "Зараз мені 30 років, але ще мені було..." і додала відповідні фото в різному віці.
Подкастерка зібрала чимало кадрів з кожного року життя і поділилася своїми змінами у зовнішності.
"Тренд, на який я витратила півдня і замучила маму: "Де скільки мені років"", — написала Репяхова.
Нагадаємо, Віктор старший за кохану на 28 років. Пара познайомилася восени 2015, коли Репяховій був 21 рік, а побралася у 2020 році. Вже в у них народився син Михайло. Минулого року хлопчику діагностувати затримку психомовленнєвого розвитку, але він робить успіхи й вже починає розмовляти. Катерина ділиться з підписниками новинами щодо здоров'я дитини.
"10 років як одна мить": ювілярка Репяхова під спів Павліка повернулася в студентське минуле. Відео
"Ми не боремось, ми просто живемо": дружина Павліка звернулася до широкого загалу як мама не нормотипової дитини
"Енергія в мені": дружина Павліка в шкіряному топі та міні попозувала для стильного фотосету