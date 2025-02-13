"Шоку не було ніколи": Павлік у дебютному подкасті дружини розповів, як сприймає ненормотиповість їхнього сина

Віктор Павлік став першим гостем подкасту Катерини Репяхової Скрін із відео "За межами"

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова днями ошелешила свою аудиторію новиною: вона закриває свій виплеканий проєкт, інтернет-магазин товарів для дітей та розпочинає інший. Це подкаст, який має назву "За межами".

Він буде присвячений життю родин, у яких виховуються не нормотипові дітлахи. Із цим виприбуванням стикнулися сама Катя та Віктор Франкович, в чийого сина, 3,5-річного Михайла діагностовано затримку психомовленнєвого розвитку та диспраксію.

Тож гостем першого, дуже особистого випуску, і став 59-річний Павлік.

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Пригадуючи, як він сприйняв ненормотиповість Михасика, артист не зміг назвати якогось конкретного моменту.

Для 59-річного Віктора Фанковича Михайло - це четверта дитина, від його четвертого шлюбу

"На якому етапі я це зрозумів, я не згадаю, знаю тільки одне: ця дитина - Божа дитина, Бог її дуже любить. Михасик наш є талановитий, Господь дав йому певний талант, я багато по чому це все помічаю, тому шоку в мене не було ніколи, не було шокової ситуації, чогось такого, що мене би приголомшило. Я просто бачив, що дітки віку нашого Михасика, наприклад, вже роблять те, те, те, якісь дії, ходять на горщик, щось говорять, якісь слова", - пригадав Павлік.

Як запевнив Віктор, відчаю через синів діагноз він не відчував ніколи, а от терпіння йому часом бракне.

"Мені не дуже легко це дається, тому що я холерик по житті - не мені тобі розказувати, ти сама це бачиш - але я це все стараюся, дуже стараюся в собі переборювати, особливо коли не розумію, що він хоче, а він щось хоче конкретне і не може, звичайно, сказати", - поділився співак.

Свій обов'язок як батьків вони з Катериною бачать у тім, щоби давати Михайлові свою любов та прийняття, знявши всі очікування з дитини, а ще вміти бачити радісні момент, як-от коли синочок, хай і не вміє поки виразити свою любов словами, обіймає їх і цілує.

30-річна Катерина не приховувала свого хвилювання, а подекуди й сліз

Репяхова переконана: колись їхній із Павліком син стане дуже відомою людиною, це підтвердив їй його астрологічний прогноз. Віктор Франкович же передбачає, що хлопчик піде його шляхом, адже має дуже добрий слух, може повторювати складні, як для такого малюка, ритми і проспівати один раз почуту музичну фразу в тій самій тональноті.

Подружжя також обговорило непросту тему почуття провини, яке нерідко виникає в батьків особливих діток, відчуття, буцімто це вони щось зробили не так. І якщо в Катерини це були думки про те, що на синові міг позначитися безсимптомний COVID чи ще якийсь вірус, який вона перенесла під час вагітності, то Віктор Франкович зізнався, що інколи шукає причини в своєму минулому.

"Я прожив уже досить немале життя і, звичайно, в моєму житті багато було чого вчинено, напевно, що не так, за що потрібно відповідати. Тобто гріхів багато в мене по житті, в молодих роках... я думаю, що так у кожної людини, в когось більше, в когось менше, але вони існують. І десь такі думки проскакували в мене, що десь я колись зробив не те, а може, мені не те треба було робити... я говорю взагалі по житті, за багато-багато років... адже воно може "віддячитися" і через 10, 20, 30 років. Тобто, можливо, це і за якісь мої гріхи, є такий момент, не виключається", - сказав він.

Подружжя з сином Фото Юлії Ревун

Як відзначив Віктор Франкович, поява у його житті не не нормотипової дитини вчить його бути толератннішим і співчутливішим. Тобто якщо раніше вереск чужої дитини у літаку тощо міг викликати в нього роздратування, то зараз - почуття солідарності та співчуття до батьків, бажання запропонувати пораду, може, малюку спекотно, холодно чи він хоче пити.

Артист зізнався, що пишається своєю дружиною, тим, яка вона чудова мама, мовляв, навіть коли його фізично нема поруч із нею та Михайлом, він певен - вона "все одно вигребе".

Нагадаємо, Катя розказувала, в який момент вона усвідомила, що син має затримку мовлення, і якими були її перші емоції. Як відомо, чіткий діагноз Михайлику змогли поставити лише в Україні. Досвід спілкування з ізраїльським спеціалістом, чия консультація коштувала 400 доларів, став для Репяхової вкрай негативним: дитину відкритим текстом назвали "розумово відсталою".