У бабусі, на батуті та на побаченні: Зінченки показали, як минула половина їхнього літа
Український футболіст, півзахисник і лівий захисник лондонського "Арсеналу"Олександр Зінченко та його дружина Влада Зінченко показали, як минула половина їхнього літа.
У своєму Instagram Влада запостила моменти з життя та описала кожен з них.
Нагадаємо, у жовтні 2019-го Зінченко романтично освідчився коханій на "Олімпійському". У серпні пара одружилася у Великобританії. А у вересені вперше подружжя показало фото зі свята.
Нині Зінченки живуть у Великій Британії.
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