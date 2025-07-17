У бабусі, на батуті та на побаченні: Зінченки показали, як минула половина їхнього літа

Марія Мельник - 17 липня, 14:00

Український футболіст, півзахисник і лівий захисник лондонського "Арсеналу"Олександр Зінченко та його дружина Влада Зінченко показали, як минула половина їхнього літа.

У своєму Instagram Влада запостила моменти з життя та описала кожен з них.

Влада Зінченко у чорному міні
"Зловила сонце", - підписала фото довгонога Влада
Зінченки з доньками

Зінченки зі своїми доньками, 3,5-річною Євою і 1,5-річною Леєю


Зніченко з дружиною у спортзалі

Спортивне подружжя помірялося силою

Найцінніші моменти у бабусі з дідусем. Це справжнє щастя, коли вони можуть бавити своїх правнучок, - поділилася Зінченко

"Найцінніші моменти у бабусі з дідусем. Це справжнє щастя, коли вони можуть бавити своїх правнучок", - поділилася Зінченко

Влада і Олександр ще й встигають грати у падел

Влада і Олександр ще й встигають грати у падел

Подружжя показало романтік на тлі Лондона

Подружжя показало романтік на тлі Лондона

Нагадаємо, у жовтні 2019-го Зінченко романтично освідчився коханій на "Олімпійському". У серпні пара одружилася у Великобританії. А у вересені вперше подружжя показало фото зі свята.

Нині Зінченки живуть у Великій Британії.

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