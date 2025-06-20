"Фанат номер 1": Зінченко замилував обіймами з двома дочками у кумедних футболках. Фото

Карина Тімкова - 20 червня, 18:30

Український футболіст, півзахисник і лівий захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко замилував мережу знімком зі своїми дітками.

В Instagram він показався на тлі рослин у компанії двох донечок: 3,5-річної Єви і 1,5-річної Леї, яких ніжно обіймав. Дівчатка носили однакові джинси та футболки з надписом "Тато — мій фанат номер 1".

Олександр Зінченко замилував обіймами з двома дочками
28-річний футболіст показався з двома дочками на відпочинку
Фото instagram
Дочка Олександра Зінченко насмішила спробами манікюру

Цього ж дня сестри влаштовували собі експерименти з педикюром та манікюром


Днями родина позувала в милих луках на тлі водойми, а ще дружина Олександра, 29-річна блогерка і телеведуча Влада Зінченко показувалася з дітьми на пляжі.

Нагадаємо, нині Зінченки живуть у Великій Британії, звідки діляться моментами з життя. А не так давно ТаблоID описував історію кохання подружжя.

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