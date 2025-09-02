Дружина Зінченка з доньками попозувала в купальниках в стилі old money. Фото

Марія Мельник - 2 вересня, 11:00

Дружина футболіста Олександра Зінченка, блогерка і телеведуча Влада Зінченко з доньками показалися на відпочинку.

Влада, 4-річна Єва та 1,5-річна Лея попозували у схожих купальниках в стилі old money.

Зінченко з доньками

Дівчата вміють виглядати стильно навіть на пляжі

Фото з Instagram
Зінченко посвітила ніжками

Окремої уваги заслуговують ідеальні ніжки Влади


Донька Зінченко

У Влади та Олександра підростають дві модниці

Нагадаємо, на початку серпня Єва Зінченко святкувала свої 4. Дівчинці влаштували справжню вечірку з повітряними кульками і тортом.

Лея народилася у 2023-му. Ймовірно, це ім’я обирала вже Влада – такою була домовленість із чоловіком. Зінченко вразила своїх прихильників ідеальною формою після пологів.

