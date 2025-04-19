Без вина і м'яса: Огнєвіч показала, з чого складається її великодній кошик. Відео
Співачка Злата Огнєвіч активно готується до Великодня, тож те, як збирає кошик для освячення в церкві, вирішила показати своїм шанувальникам.
У свій кошик зірка поклала узвар замість вина та горіхи замість м'яса.
"Сьогодні разом із вами збираю свій великодній кошик - із любов'ю, вдячністю та надією. Почнемо з куліча (вочевидь, Злата забула, що українською це паска, - ред.) він у мене бездріжджовий, без цукрової глазурі. Також освячую сирну паску, її потім відвезу мамі. Вже давно не беру до церкви вина, натомість вчора зварила узвар. Саме його і візьму. У кошику обов'язково мають бути крашанки та мед. А оскільки м'яса я не вживаю, поклала горіхи. Бажаю вам світлого Великодня і нехай мир якомога швидше прийде у наші оселі та серця", - сказала Злата.
До речі, у коментарях прихильники Злати виправили її, зазначаючи, що в кошик вона поставила паску, а не "куліч".
"В Україні кулічів нема, а поки будуть кулічі, то поки буде і війна", "Куліч то не наше. Паска традиційна, паска сирна. Куліч у московитів".
Злата не здержалася і відповіла на хейт, щоправда, дещо осоромилася:
"Паска - з борошна, куліч - з сиру. Але Вам байдуже на це, головне - закидати хейтом", - написала Огнєвіч.
До речі, днями Злата Огнєвіч показувала, як оригінально пофарбувати яйця до Великодня.
Також співачка ділилася рецептом сирної паски.