Без вина і м'яса: Огнєвіч показала, з чого складається її великодній кошик. Відео

Юлія Леськова - 19 квітня, 13:57
Злата Огнєвіч показала, що у великодньому кошику
Фото з Instagram Злати Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч активно готується до Великодня, тож те, як збирає кошик для освячення в церкві, вирішила показати своїм шанувальникам.

У свій кошик зірка поклала узвар замість вина та горіхи замість м'яса.

"Сьогодні разом із вами збираю свій великодній кошик - із любов'ю, вдячністю та надією. Почнемо з куліча (вочевидь, Злата забула, що українською це паска, - ред.) він у мене бездріжджовий, без цукрової глазурі. Також освячую сирну паску, її потім відвезу мамі. Вже давно не беру до церкви вина, натомість вчора зварила узвар. Саме його і візьму. У кошику обов'язково мають бути крашанки та мед. А оскільки м'яса я не вживаю, поклала горіхи. Бажаю вам світлого Великодня і нехай мир якомога швидше прийде у наші оселі та серця", - сказала Злата.


Злата Огнєвіч готується до Великодня
Куліч - російський великодній хліб, а в Україні це паска
Злата Огнєвіч збирає великодній кошик

Співачка детально розповіла, що буде освячувати у церкві

Злата Огнєвіч з узваром

А що ви кладете у свій великодній кошик?

До речі, у коментарях прихильники Злати виправили її, зазначаючи, що в кошик вона поставила паску, а не "куліч".

"В Україні кулічів нема, а поки будуть кулічі, то поки буде і війна", "Куліч то не наше. Паска традиційна, паска сирна. Куліч у московитів".

Злата не здержалася і відповіла на хейт, щоправда, дещо осоромилася:

"Паска - з борошна, куліч - з сиру. Але Вам байдуже на це, головне - закидати хейтом", - написала Огнєвіч. 

Злата намагалася пояснити, чому назвала паску кулічом

Злата намагалася пояснити, чому назвала паску кулічом

До речі, днями Злата Огнєвіч показувала, як оригінально пофарбувати яйця до Великодня. 

Також співачка ділилася рецептом сирної паски. 

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Злата Огнєвіч
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