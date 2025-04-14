"Тепло рук і трішки магії": Огнєвіч показала оригінальний спосіб фарбування яєць до Великодня

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Співачка Злата Огнєвіч в очікуванні Великодня показала, як зробити крашанки власноруч.

У своєму Instagram виконавиця пояснила, якими техніками креативно пофарбувати яйця.

"Тепло рук, кольори весни та трішки магії — фарбуємо великодні яєчка серветкою", - перелічила Злата необхідні складники для створення крашанок.

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Для першого варіанту слід намалювати на серветці візерунки різних кольорів, замотати яйце і занурити у теплу воду зі столовою ложкою оцту.

Слід дати яйцю кілька хвилин, щоби підсохнути

Таку саму процедуру слід зробити з іншим яйцем, однак можна спробувати поєднати незвичні кольори (зірка обрала блакитний і золотий)

Є і простий варіант для любителів мінімалізму. Слід просто розтерти яйце фарбою одного відтінку

А яка техніка сподобалася вам найбільше?

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