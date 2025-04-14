"Тепло рук і трішки магії": Огнєвіч показала оригінальний спосіб фарбування яєць до Великодня
Співачка Злата Огнєвіч в очікуванні Великодня показала, як зробити крашанки власноруч.
У своєму Instagram виконавиця пояснила, якими техніками креативно пофарбувати яйця.
"Тепло рук, кольори весни та трішки магії — фарбуємо великодні яєчка серветкою", - перелічила Злата необхідні складники для створення крашанок.
Для першого варіанту слід намалювати на серветці візерунки різних кольорів, замотати яйце і занурити у теплу воду зі столовою ложкою оцту.
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