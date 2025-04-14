"Тепло рук і трішки магії": Огнєвіч показала оригінальний спосіб фарбування яєць до Великодня

Марія Мельник - 14 квітня, 12:15
Огнєвіч пофарбувала крашанки
Скрін з відео

Співачка Злата Огнєвіч в очікуванні Великодня показала, як зробити крашанки власноруч.

У своєму Instagram виконавиця пояснила, якими техніками креативно пофарбувати яйця.

"Тепло рук, кольори весни та трішки магії — фарбуємо великодні яєчка серветкою", - перелічила Злата необхідні складники для створення крашанок.


Для першого варіанту слід намалювати на серветці візерунки різних кольорів, замотати яйце і занурити у теплу воду зі столовою ложкою оцту.

Крашанка від Злати Огнєвіч

Слід дати яйцю кілька хвилин, щоби підсохнути

Огнєвіч показала, як пофарбувати яйця до Великодня

Таку саму процедуру слід зробити з іншим яйцем, однак можна спробувати поєднати незвичні кольори (зірка обрала блакитний і золотий)

Злата Огнєвіч показала, як зробити крашанку

Є і простий варіант для любителів мінімалізму. Слід просто розтерти яйце фарбою одного відтінку

Огнєвіч показала готові крашанки

А яка техніка сподобалася вам найбільше?

Нагадаємо, днями Клопотенко показував рецепт паски до Великодня, а Ектор Хіменес-Браво розказував, як зробити смачну глазурь до неї.

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Злата Огнєвіч
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