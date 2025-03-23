"Це не про заборони": Огнєвіч розповіла, чим харчується та що любить готувати

Фото з Instagram Злати Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч в Instagram поділилася зі своїми шанувальниками звичками у харчуванні.

За словами Злати, вона вже давно не їсть м'ясо, але запевняє, що не відчуває того, аби їй чогось бракувало. А свій раціон вважає, що раціон став більш живим та різноманітним.

"Овочі — щоденна база. Переважно запікаю все в духовці: так смачніше, корисніше і менше метушні. Броколі, кабачки, батат, кольорова капуста — прості інгредієнти, але як вони розкриваються, коли трохи оливкової олії, спецій і терпіння", - написала Огнєвіч.

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Співачка додала, що зараз надає перевагу харчуванню вдома, тож частенько готує.

"Це заспокоює. Улюблене — пасти, домашня випічка і смузі. Кухня — це вже не просто "поїсти", це момент для себе. Риба, морепродукти — люблю і включаю регулярно. Але я теж людина. І якщо дуже хочеться — чипси під серіал, з усіма наслідками, але з усмішкою. Харчування — це не про заборони. Це про баланс, смак і відчуття себе", - зазначила вона.

Фото з Instagram Злати Огнєвіч

Якось Злата Огнєвіч розповідала про свої топ-5 звичок у харчуванні.

А нещодавно співачка показувала тренування на прес у повітрі.