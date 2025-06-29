"Таргани повзали по мені": Огнєвіч пригадала обіцянку, яку дала собі в студентські роки під час життя в гуртожитку

Фото з Instagram Злати Огнєвіч

39-річна співачка Злата Огнєвіч пригадала свої студентські роки та вирішила поділитися з підписниками фактами про себе з тих часів.

"Отже, факти про моє студентське життя. Я закінчила музичну академію Глієра і жила у гуртожитку на Борщагівці 4 роки. Зі мною у кімнаті жило 5 дівчат. Речі не було куди складати, їжі також часто не було. Як і грошей, в принципі. І щоби зварити супчик, треба було прийтися по кімнатах та позичити десь картопельку, десь цибулинку. Ось тобі супчик вже готовий", - сказала Злата.

Злата Огнєвіч розповіла про свої студентські роки

Зірка також пригадала, коли у неї з'явився перший мобільний телефон, та розповіла, як на нього заробила.

"Мобільний телефон у мене з'явився тільки на другому курсі в училищі. На нього я заробила влітку, коли працювала касиром в Криму, в аквапарку, в піцерії "Челентано". Отакі бентежні мої шляхи", - додала співачка.

Проте не всі спогади зі студентського життя у Злати приємні. За її словами, у гуртожитку були таргани, які повзали по ній, коли вона спала.

"Таргани повзали по мені вночі, от уявіть собі, ви спите у гуртожитку і хтось у вас по обличчю повзе і це тарган, так. І я собі тими ночами дала слово, що в мене буде своє житло, що у мене будуть класні умови для життя і я буду дуже-дуже багато працювати, щоби жити тим рівнем життя, який я хочу", - підсумувала Огнєвіч.

Огнєвіч розповіла навіть про тарганів у гуртожитку

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч пригадала "нульові" та влаштувала зйомку у джинсах кльош та з нецензурним жестом.

До речі, Злата якось здивувала своїх прихильників виглядом своїх ніг після запальних танців на сцені.