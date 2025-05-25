"Зворотний бік": Огнєвіч здивувала виглядом своїх ніг після запальних танців на сцені

Фото з Instagram Злати Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч здивувала шанувальників виглядом своїх ніг після концерту.

Зірка опублікувала фото з синцями, зазначивши, що це зворотний бік гарного виступу й образу.

Злата спершу запостила свою світлину у червоній сукні з оголеним плечем, а потім показала, який вигляд мають її ноги.

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"Гарно, але... Просто ноги, просто після трюків. Зворотний бік завжди є, сенс лише у відношенні і готовності до нього", - написала Огнєвіч.

Злата показала неймовірний образ для виступу

Злата показала свої синці, які заробила під час виступу на концерті, присвяченому 80-річчя Юрія Рибчинського

Якось Злата Огнєвіч назвала секрети своєї стрункості та назвала ідеальну вагу.

Також вона відповіла на критику після своєї заяви про те, що не хоче народжувати дітей.