"Зворотний бік": Огнєвіч здивувала виглядом своїх ніг після запальних танців на сцені
Співачка Злата Огнєвіч здивувала шанувальників виглядом своїх ніг після концерту.
Зірка опублікувала фото з синцями, зазначивши, що це зворотний бік гарного виступу й образу.
Злата спершу запостила свою світлину у червоній сукні з оголеним плечем, а потім показала, який вигляд мають її ноги.
"Гарно, але... Просто ноги, просто після трюків. Зворотний бік завжди є, сенс лише у відношенні і готовності до нього", - написала Огнєвіч.
Якось Злата Огнєвіч назвала секрети своєї стрункості та назвала ідеальну вагу.
Також вона відповіла на критику після своєї заяви про те, що не хоче народжувати дітей.
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