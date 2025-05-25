"Зворотний бік": Огнєвіч здивувала виглядом своїх ніг після запальних танців на сцені

Юлія Леськова - 25 травня, 11:16
Злата Огнєвіч позує для фото
Фото з Instagram Злати Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч здивувала шанувальників виглядом своїх ніг після концерту. 

Зірка опублікувала фото з синцями, зазначивши, що це зворотний бік гарного виступу й образу.

Злата спершу запостила свою світлину у червоній сукні з оголеним плечем, а потім показала, який вигляд мають її ноги. 


"Гарно, але... Просто ноги, просто після трюків. Зворотний бік завжди є, сенс лише у відношенні і готовності до нього", - написала Огнєвіч. 

Злата Огнєвіч попозувала у червоній сукні

Злата показала неймовірний образ для виступу

Злата Огнєвіч показала наслідки трюків

Злата показала свої синці, які заробила під час виступу на концерті, присвяченому 80-річчя Юрія Рибчинського

Якось Злата Огнєвіч назвала секрети своєї стрункості та назвала ідеальну вагу. 

Також вона відповіла на критику після своєї заяви про те, що не хоче народжувати дітей.

Читайте також:

Огнєвіч з чубчиком і в образі фатальної білявки здивувала незвичним перевтіленням

Помаранч під герберу і шкіряна троянда: Огнєвіч підібрала весняні луки під квіти

Ніжна квітка vs зухвалий блек: Огнєвіч у весняних луках показала різну себе. Відео

Злата Огнєвіч
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів