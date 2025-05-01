"Маю право як жінка": Огнєвіч відповіла на критику після своєї заяви про небажання народжувати

Співачка Злата Огнєвіч наразилася на критику в мережі через свою заяву про небажання заводити дитину. У відповідь 39-річна артистка наголосила: це її вибір, на який вона має повне право.

Злата, яка ще в 2022-му році казала, що після закінчення війни зможе народити первістка, в інтерв'ю Марічці Падалко зізналася, що передумала.

"За цей рік у мене відбулася чергова трансформація. Я більше не жалкую, що в мене немає дитини досі. Я бажаю народити дитину, але не так щоб сильно. В мене поки що цей гештальт закритий племінником. Реально мені племінника достатньо і поки що я не хочу мати свою дитину. В мене нема для цього справжнього великого бажання", - пояснила Огнєвіч.

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За останній рік Злата змінила свою думку щодо народження дитини

"Я за цей рік якось трансформувалася і пережила свою тугу за тим, що в мене не сталася родина в моєму житті і дитина... Не всім це потрібно - я це визнаю. Треба просто правдово перед собою визнати: от я така, мене влаштовує моє життя таке, як воно є зараз, моя свобода", - зазначила вона.

Реагуючи на те, що частина аудиторії сприйняла негативно її слова, артистка у Insta-сторіс заявила, що їй навіть подобається виступати в ролі тригера для тих, хто не поважає думку та позицію інших людей.

"Це - про комплекси і рамки, це про відсутність толерантності і екологічності", - сказала Огнєвіч.

"Я висловила СВОЮ жіночу позицію щодо неготовності народжувати дитину. Це моє ОСОБИСТЕ право, на яке я справедливо МАЮ ПРАВО як ЖІНКА", - підкреслила виконавиця.

Огнєвіч відповіла тим, хто розкритикував її

Злата висловила підтримку жінкам, які теж зазнають тиску з боку оточення.

"Ви нормальні, це ОК - мати думку, яка ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ від думки інших. Життя - одне, проживіть його так, як ви вважаєте за потрібне. І проживіть його щасливо", - підсумувала зірка.

Нагадаємо, про своє небажання заводити дітей відкрито говорить співачка Lama. А от її колега Руслана, яка в травні відзначить своє 52-річчя, вважає, що бездітна людина "не потрібна природі", та вірить, що таки стане мамою.